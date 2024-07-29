https://ria.ru/20240729/rynok-1962756727.html

Россия и Белоруссия подпишут договор о создании рынка электроэнергии

Россия и Белоруссия подпишут договор о создании рынка электроэнергии - РИА Новости, 29.07.2024

Россия и Белоруссия подпишут договор о создании рынка электроэнергии

Россия и Белоруссия создадут объединенный рынок электроэнергии, соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин, документ опубликовали на сайте правовых... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T17:28

2024-07-29T17:28

2024-07-29T18:01

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Россия и Белоруссия создадут объединенный рынок электроэнергии, соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин, документ опубликовали на сайте правовых актов."Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства", — говорится в распоряжении.О том, что Москва и Минск в 2024 году подпишут договор о формировании объединенного рынка электроэнергии, в начале июня сообщало белорусское Минэнерго. Министры энергетики двух стран Сергей Цивилев и Виктор Каранкевич парафировали планы мероприятий.Как сообщал Каранкевич, на этом этапе создания общего рынка будет организована торговля электроэнергией между уполномоченными компаниями. На втором этапе предусматривается более глубокая интеграция с расширением состава участников и организацией единого технологического процесса управления.В дальнейшем объединенный рынок электроэнергии Союзного государства синхронизируют с работой общего рынка Евразийского экономического союза.Решение направлено на создание равноправной конкурентной среды, которая обеспечит разнообразие ценовых предложений для потребителей, отмечал белорусский министр. Кроме того, появятся стимулы для обновления и развития генерирующих мощностей, привлечения в отрасль дополнительных инвестиций.

https://ria.ru/20240214/belorussiya-1927293832.html

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россия, белоруссия, владимир путин, в мире