Россия и Белоруссия подпишут договор о создании рынка электроэнергии
РФ и Белоруссия подпишут договор о создании объединенного рынка электроэнергии
Государственные флаги России и Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Россия и Белоруссия создадут объединенный рынок электроэнергии, соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин, документ опубликовали на сайте правовых актов.
"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства", — говорится в распоряжении.
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О том, что Москва и Минск в 2024 году подпишут договор о формировании объединенного рынка электроэнергии, в начале июня сообщало белорусское Минэнерго. Министры энергетики двух стран Сергей Цивилев и Виктор Каранкевич парафировали планы мероприятий.
Как сообщал Каранкевич, на этом этапе создания общего рынка будет организована торговля электроэнергией между уполномоченными компаниями. На втором этапе предусматривается более глубокая интеграция с расширением состава участников и организацией единого технологического процесса управления.
В дальнейшем объединенный рынок электроэнергии Союзного государства синхронизируют с работой общего рынка Евразийского экономического союза.
Решение направлено на создание равноправной конкурентной среды, которая обеспечит разнообразие ценовых предложений для потребителей, отмечал белорусский министр. Кроме того, появятся стимулы для обновления и развития генерирующих мощностей, привлечения в отрасль дополнительных инвестиций.
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