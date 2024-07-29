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RuStore разрешил иностранным инди-разработчикам загружать приложения - РИА Новости, 29.07.2024
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11:50 29.07.2024 (обновлено: 11:51 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/rustore-1962642507.html
RuStore разрешил иностранным инди-разработчикам загружать приложения
RuStore разрешил иностранным инди-разработчикам загружать приложения - РИА Новости, 29.07.2024
RuStore разрешил иностранным инди-разработчикам загружать приложения
Зарубежные разработчики игр теперь могут загружать свои приложения в RuStore, сервис запустил регистрацию для физических лиц-иностранцев, сообщает компания. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T11:50
2024-07-29T11:51
технологии
россия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Зарубежные разработчики игр теперь могут загружать свои приложения в RuStore, сервис запустил регистрацию для физических лиц-иностранцев, сообщает компания. "Зарубежные инди-разработчики (лица, занимающиеся самостоятельной разработкой программ без финансовой поддержки крупных компаний - ред.) теперь могут загрузить свои приложения в RuStore … Для этого нужно зарегистрироваться в консоли разработчика как физическое лицо", - сказал руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев, слова которого приводятся в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе сервиса, ранее загрузка приложений была доступна только иностранным юридическим лицам. Отмечается, что иностранные разработчики могут воспользоваться основными возможностями консоли разработчика, инструментами для развития и продвижения приложений: отвечать на отзывы пользователей, отслеживать статистику приложений, использовать инструмент для сбора и анализа ошибок и сервис удаленного конфигурирования. "За последние полгода количество отечественных разработчиков физических лиц в RuStore выросло в 1,5 раза. Теперь к ним добавятся иностранные инди-паблишеры из дальнего зарубежья или СНГ", - добавил Панкрушев. RuStore - официальный российский магазин мобильных приложений для Android, Harmony OS и ОС Аврора от VK. В магазине представлено более 40 тысяч игр и приложений от разработчиков из 40 стран мира.
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технологии, россия
Технологии, Россия
RuStore разрешил иностранным инди-разработчикам загружать приложения

Зарубежные инди-разработчики теперь могут загружать свои приложения в RuStore

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкRuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента
RuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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RuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Зарубежные разработчики игр теперь могут загружать свои приложения в RuStore, сервис запустил регистрацию для физических лиц-иностранцев, сообщает компания.
"Зарубежные инди-разработчики (лица, занимающиеся самостоятельной разработкой программ без финансовой поддержки крупных компаний - ред.) теперь могут загрузить свои приложения в RuStore … Для этого нужно зарегистрироваться в консоли разработчика как физическое лицо", - сказал руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев, слова которого приводятся в сообщении.
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Как уточнили РИА Новости в пресс-службе сервиса, ранее загрузка приложений была доступна только иностранным юридическим лицам.
Отмечается, что иностранные разработчики могут воспользоваться основными возможностями консоли разработчика, инструментами для развития и продвижения приложений: отвечать на отзывы пользователей, отслеживать статистику приложений, использовать инструмент для сбора и анализа ошибок и сервис удаленного конфигурирования.
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"За последние полгода количество отечественных разработчиков физических лиц в RuStore выросло в 1,5 раза. Теперь к ним добавятся иностранные инди-паблишеры из дальнего зарубежья или СНГ", - добавил Панкрушев.
RuStore - официальный российский магазин мобильных приложений для Android, Harmony OS и ОС Аврора от VK. В магазине представлено более 40 тысяч игр и приложений от разработчиков из 40 стран мира.
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