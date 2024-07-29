https://ria.ru/20240729/rszo-1962670860.html

"Искандер" уничтожил РСЗО американского производства у Новотроицкого

"Искандер" уничтожил РСЗО американского производства у Новотроицкого - РИА Новости, 29.07.2024

"Искандер" уничтожил РСЗО американского производства у Новотроицкого

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения американской реактивной системы залпового огня М270А1 MLRS и до 15 украинских военнослужащих у населенного... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T13:18

2024-07-29T13:18

2024-07-29T13:43

специальная военная операция на украине

сша

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения американской реактивной системы залпового огня М270А1 MLRS и до 15 украинских военнослужащих у населенного пункта Новотроицкое."Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанесен ракетный удар по позиции РСЗО американского производства М270А1 MLRS в районе населенного пункта Новотроицкое. В результате ракетного удара уничтожена универсальная пусковая установка MLRS, машина сопровождения и до 15 боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240703/ukraina-1957040715.html

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Уничтожение РСЗО MLRS ударом "Искандера" в районе Новотроицкого Российские военные ударом "Искандера" уничтожили РСЗО MLRS в районе Новотроицкого, сообщило Минобороны. Кроме пусковой установки, поражена машина сопровождения и до 15 украинских боевиков. 2024-07-29T13:18 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сша, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)