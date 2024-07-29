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"Искандер" уничтожил РСЗО американского производства у Новотроицкого
"Искандер" уничтожил РСЗО американского производства у Новотроицкого - РИА Новости, 29.07.2024
"Искандер" уничтожил РСЗО американского производства у Новотроицкого
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения американской реактивной системы залпового огня М270А1 MLRS и до 15 украинских военнослужащих у населенного... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:18
2024-07-29T13:18
2024-07-29T13:43
специальная военная операция на украине
сша
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения американской реактивной системы залпового огня М270А1 MLRS и до 15 украинских военнослужащих у населенного пункта Новотроицкое."Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанесен ракетный удар по позиции РСЗО американского производства М270А1 MLRS в районе населенного пункта Новотроицкое. В результате ракетного удара уничтожена универсальная пусковая установка MLRS, машина сопровождения и до 15 боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240703/ukraina-1957040715.html
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Уничтожение РСЗО MLRS ударом "Искандера" в районе Новотроицкого
Российские военные ударом "Искандера" уничтожили РСЗО MLRS в районе Новотроицкого, сообщило Минобороны.
Кроме пусковой установки, поражена машина сопровождения и до 15 украинских боевиков.
2024-07-29T13:18
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сша, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Искандер" уничтожил РСЗО американского производства у Новотроицкого
МО: "Искандер" уничтожил РСЗО MLRS американского производства у Новотроицкого