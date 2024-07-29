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"Накрыли огнем". ВС России поразили позиции ВСУ на правом берегу Днепра
"Накрыли огнем". ВС России поразили позиции ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 29.07.2024
"Накрыли огнем". ВС России поразили позиции ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" арктического мотострелкового соединения ночью поразил пункт временной дислокации украинской армии на... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T05:03
2024-07-29T05:03
2024-07-29T05:12
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 29 июл - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" арктического мотострелкового соединения ночью поразил пункт временной дислокации украинской армии на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе выполнения поставленной командованием задачи, расчеты РСЗО "Град" арктического мотострелкового соединения из состава группировки войск "Днепр" накрыли огнем РСЗО пункт временной дислокации ВСУ со значительным количеством личного состава на нем. Цель была выявлена воздушной разведкой на правобережье реки", - сообщили в оборонном ведомстве. Разведку и корректировку целей осуществили расчеты беспилотных летательных аппаратов. Артиллеристы вычислили координаты на основании данных разведки. В зависимости от поставленных задач реактивные осколочно-фугасные снаряды летят на расстояние от 4 до 40 километров. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в полном и успешном уничтожении целей.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
"Накрыли огнем". ВС России поразили позиции ВСУ на правом берегу Днепра
МО: расчет "Града" ночью уничтожил пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 29 июл - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" арктического мотострелкового соединения ночью поразил пункт временной дислокации украинской армии на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе выполнения поставленной командованием задачи, расчеты РСЗО "Град" арктического мотострелкового соединения из состава группировки войск "Днепр" накрыли огнем РСЗО пункт временной дислокации ВСУ
со значительным количеством личного состава на нем. Цель была выявлена воздушной разведкой на правобережье реки", - сообщили в оборонном ведомстве.
Разведку и корректировку целей осуществили расчеты беспилотных летательных аппаратов. Артиллеристы вычислили координаты на основании данных разведки.
В зависимости от поставленных задач реактивные осколочно-фугасные снаряды летят на расстояние от 4 до 40 километров. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в полном и успешном уничтожении целей.