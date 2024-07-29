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"Предстоят тяжелые недели". В Польше сделали заявление о ВС России - РИА Новости, 29.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/rossiya-1962708820.html
"Предстоят тяжелые недели". В Польше сделали заявление о ВС России
"Предстоят тяжелые недели". В Польше сделали заявление о ВС России - РИА Новости, 29.07.2024
"Предстоят тяжелые недели". В Польше сделали заявление о ВС России
Myśl Polska. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:07
2024-07-29T15:07
специальная военная операция на украине
безопасность
польша
вооруженные силы рф
технологии
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские военные показали высокий уровень подготовки на украинском театре военных действий, пишет Myśl Polska."Русские солдаты показывают себя храбрыми воинами, российские подразделения демонстрируют все более высокий уровень подготовки, а взаимодействие отдельных войск на передовой становится все более слаженным", — говорится в материале.Отмечается, что ВС России последовательно проводят наступательную операцию, обладая преимуществом в людских ресурсах, технике и авиации. Автор статьи также признает, что боевые действия проводятся в соответствии с правилами военного искусства."Украинской армии явно предстоят тяжелые недели", — резюмируется в публикации.По данным Минобороны от воскресенья, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1930 человек, четыре танка и других боевых бронированных машин, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 орудия полевой артиллерии и миномета и 28 единиц специальной военной автомобильной техники.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240728/ukraina-1962574587.html
https://ria.ru/20240729/podpole-1962172187.html
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безопасность, польша, вооруженные силы рф, технологии, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Польша, Вооруженные силы РФ, Технологии, Украина, Вооруженные силы Украины
"Предстоят тяжелые недели". В Польше сделали заявление о ВС России

Myśl Polska: российские войска показывают высокий уровень подготовки на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг"
Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские военные показали высокий уровень подготовки на украинском театре военных действий, пишет Myśl Polska.
"Русские солдаты показывают себя храбрыми воинами, российские подразделения демонстрируют все более высокий уровень подготовки, а взаимодействие отдельных войск на передовой становится все более слаженным", — говорится в материале.
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Отмечается, что ВС России последовательно проводят наступательную операцию, обладая преимуществом в людских ресурсах, технике и авиации. Автор статьи также признает, что боевые действия проводятся в соответствии с правилами военного искусства.
"Украинской армии явно предстоят тяжелые недели", — резюмируется в публикации.
По данным Минобороны от воскресенья, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1930 человек, четыре танка и других боевых бронированных машин, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 орудия полевой артиллерии и миномета и 28 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьПольшаВооруженные силы РФТехнологииУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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