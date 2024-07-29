https://ria.ru/20240729/rossiya-1962708820.html

"Предстоят тяжелые недели". В Польше сделали заявление о ВС России

"Предстоят тяжелые недели". В Польше сделали заявление о ВС России - РИА Новости, 29.07.2024

"Предстоят тяжелые недели". В Польше сделали заявление о ВС России

Myśl Polska. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:07

2024-07-29T15:07

2024-07-29T15:07

специальная военная операция на украине

безопасность

польша

вооруженные силы рф

технологии

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские военные показали высокий уровень подготовки на украинском театре военных действий, пишет Myśl Polska."Русские солдаты показывают себя храбрыми воинами, российские подразделения демонстрируют все более высокий уровень подготовки, а взаимодействие отдельных войск на передовой становится все более слаженным", — говорится в материале.Отмечается, что ВС России последовательно проводят наступательную операцию, обладая преимуществом в людских ресурсах, технике и авиации. Автор статьи также признает, что боевые действия проводятся в соответствии с правилами военного искусства."Украинской армии явно предстоят тяжелые недели", — резюмируется в публикации.По данным Минобороны от воскресенья, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1930 человек, четыре танка и других боевых бронированных машин, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 орудия полевой артиллерии и миномета и 28 единиц специальной военной автомобильной техники.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240728/ukraina-1962574587.html

https://ria.ru/20240729/podpole-1962172187.html

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безопасность, польша, вооруженные силы рф, технологии, украина, вооруженные силы украины