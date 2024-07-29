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Запад решил "ударить" по России с нового фронта
Запад решил "ударить" по России с нового фронта - РИА Новости, 29.07.2024
Запад решил "ударить" по России с нового фронта
Крупнейшие мировые фармацевтические компании выплатили российским медикам в 2023-м 652,6 миллиона рублей, что на 17 процентов меньше по сравнению с годом ранее, РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:50
2024-07-29T13:50
2024-07-29T22:07
экономика
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михаил мурашко
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Крупнейшие мировые фармацевтические компании выплатили российским медикам в 2023-м 652,6 миллиона рублей, что на 17 процентов меньше по сравнению с годом ранее, пишет РБК со ссылкой на отчеты членов Ассоциации международных фармацевтических производителей."Наиболее существенное снижение суммы выплат продемонстрировали три компании: американская GlaxoSmithKline (GSK), японская Takeda и датская Novo Nordisk. Все они сократили "передачу ценностей" почти полностью. Takeda и Novo Nordisk, согласно их отчетностям, сделали выплаты только одному врачу каждая — около 40 тысяч и 11 тысяч рублей соответственно. А замыкающая десятку крупнейших по выручке иностранных компаний американская Gilead Sciences не отчиталась о выплатах ни одному российскому специалисту здравоохранения", — уточняется в материале.Издание указывает, что больше всего в 2023 году врачам заплатила немецкая Bayer — 230,6 миллиона рублей. Тем не менее в 2022-м эта сумма составляла 336,6 миллиона рублей — это значит, что выплаты упали на 30 процентов.В компании заявили РБК, что урезание выплат российским врачам связано с изменением подхода к работе.Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия обладает значительными компетенциями в фармацевтике и если какая-либо зарубежная компания покидает российский рынок, то правительство может принять решение о запуске собственного производства аналогичного препарата.
https://ria.ru/20240608/lekarstva-1951623018.html
https://ria.ru/20240726/lekarstva-1962105366.html
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экономика, россия, михаил мурашко, bayer
Экономика, Россия, Михаил Мурашко, Bayer
Запад решил "ударить" по России с нового фронта
РБК: крупнейшие фармкомпании урезали выплаты российским медикам
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Крупнейшие мировые фармацевтические компании выплатили российским медикам в 2023-м 652,6 миллиона рублей, что на 17 процентов меньше по сравнению с годом ранее, пишет РБК
со ссылкой на отчеты членов Ассоциации международных фармацевтических производителей.
"Наиболее существенное снижение суммы выплат продемонстрировали три компании: американская GlaxoSmithKline (GSK), японская Takeda и датская Novo Nordisk. Все они сократили "передачу ценностей" почти полностью. Takeda и Novo Nordisk, согласно их отчетностям, сделали выплаты только одному врачу каждая — около 40 тысяч и 11 тысяч рублей соответственно. А замыкающая десятку крупнейших по выручке иностранных компаний американская Gilead Sciences не отчиталась о выплатах ни одному российскому специалисту здравоохранения", — уточняется в материале.
Издание указывает, что больше всего в 2023 году врачам заплатила немецкая Bayer — 230,6 миллиона рублей. Тем не менее в 2022-м эта сумма составляла 336,6 миллиона рублей — это значит, что выплаты упали на 30 процентов.
В компании заявили РБК, что урезание выплат российским врачам связано с изменением подхода к работе.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия обладает значительными компетенциями в фармацевтике и если какая-либо зарубежная компания покидает российский рынок, то правительство может принять решение о запуске собственного производства аналогичного препарата.