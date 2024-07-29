https://ria.ru/20240729/rets-1962624817.html

РЭЦ проведет масштабную акцию продвижения товаров ко Дню влюбленных в Китае

РЭЦ проведет масштабную акцию продвижения товаров ко Дню влюбленных в Китае - РИА Новости, 29.07.2024

РЭЦ проведет масштабную акцию продвижения товаров ко Дню влюбленных в Китае

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) с 8 по 10 августа проведет серию мероприятий по продвижению отечественной продукции в Китае в честь Дня влюбленных,... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T10:39

2024-07-29T10:39

2024-07-29T10:40

экономика

китай

россия

шанхай

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) с 8 по 10 августа проведет серию мероприятий по продвижению отечественной продукции в Китае в честь Дня влюбленных, сообщает центр."Промоакция пройдет под знаменем национального бренда "Сделано в России" в Шанхае и Харбине, а также на ключевых китайских маркетплейсах", - говорится в сообщении.Так, для российских компаний и их потенциальных партнеров пройдет b2b-конференция с биржей контактов, воркшопом от крупнейших китайских торговых сетей, а также дегустацией и мастер-классом по приготовлению отечественной продукции.Кроме того, в течение трех дней будет организована акция продвижения продукции компаний, представленных в демонстрационно-дегустационном павильоне РЭЦ на территории КНР, на китайских маркетплейсах. Популярные китайские блогеры в прямом эфире расскажут о продуктах "Сделано в России", стимулируя розничные продажи в национальных магазинах РЭЦ."День влюбленных, как и другие значимые праздники - это отличная возможность напомнить о себе своим покупателям и привлечь новых. Для РЭЦ подобные промоакции стали неотъемлемой частью продвижения экспорта как в физических точках, так и онлайн. Попадая на полку павильона или в национальный магазин на маркетплейсе, производители автоматически получают возможность стать частью наших активностей по продвижению бренда "Сделано в России". Наша задача на эти три дня - влюбить китайских потребителей в "Сделано в России" и помочь компаниям занять свое заслуженное место на этом рынке", - подчеркнул вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Участие в промоакции для компаний бесплатное. Больше о программе "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20240726/itogi-1962162998.html

https://ria.ru/20240726/egipet-1962150512.html

китай

россия

шанхай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, китай, россия, шанхай, российский экспортный центр (рэц)