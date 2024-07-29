https://ria.ru/20240729/reaktor-1962719598.html

"Росатом" испытывает сталь реактора, способного выжигать опасные вещества

"Росатом" испытывает сталь реактора, способного выжигать опасные вещества - РИА Новости, 29.07.2024

"Росатом" испытывает сталь реактора, способного выжигать опасные вещества

Специалисты российской атомной отрасли начали испытания стали, из которой планируется изготовить оборудование будущего исследовательского жидко-солевого... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:43

2024-07-29T15:43

2024-07-29T15:43

ядерные технологии

железногорск

красноярский край

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

горно-химический комбинат

белоярская аэс

технологии

наука

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли начали испытания стали, из которой планируется изготовить оборудование будущего исследовательского жидко-солевого ядерного реактора (ИЖСР), необходимого для отработки технологий "выжигания" очень опасных радиоактивных веществ. Испытания проводит предприятие "Росатома" "Горно-химический комбинат" (ГХК, Железногорск Красноярского края), где будет построен реактор. "В ходе эксперимента предстоит выполнить несколько задач: подтвердить возможность использования в проекте выбранных образцов стали; отследить изменение примесного состава соли в результате коррозии образцов (пробы будут отбираться по ходу эксперимента); а также испытать метод очистки топливной соли", - говорится в сообщении "Росатома". Образцам стали предстоит провести 4 тысячи часов в агрессивной среде: в расплаве солей, нагретом почти до 700 градусов Цельсия и содержащем наиболее радиотоксичные компоненты отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) – так называемые минорные актиниды. "Исследовательский реактор, который планируется создать на "Горно-химическом комбинате" в Железногорске, – важный проект с точки зрения экологии. Он будет служить для отработки технологий по утилизации минорных актинидов – долгоживущих высокорадиотоксичных изотопов, которые остаются после переработки ОЯТ ныне действующих тепловых реакторов. В будущем всего несколько таких реакторов способны обеспечить переработку всего объема самых опасных элементов ОЯТ, производимых тепловыми реакторами в стране", - отметил директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации радиационно-опасных объектов "Росатома" Василий Тинин, слова которого приведены в сообщении. После завершения эксперимента образцы стали извлекут, дезактивируют и проведут необходимые измерения по определению механических и коррозионных свойств. На основании полученных результатов будет сделан вывод, подходит ли эта сталь для изготовления вспомогательного оборудования ИЖСР. Минорные актиниды – это химические элементы, образующиеся в урановом ядерном топливе (помимо плутония) при эксплуатации в любом реакторе. Для атомщиков особенно важны изотопы нептуния, америция и кюрия, поскольку именно они доставляют наибольшие трудности при переработке отработавшего ядерного топлива и обращении с радиоактивными отходами. Эти элементы обладают высокой радиоактивностью и токсичностью, выделяют много тепла, имеют большой период полураспада и являются наиболее опасными компонентами ядерных отходов. Все это требует особых условий транспортировки, хранения и окончательной изоляции. Традиционная ядерная энергетика нацелена на длительное хранение и окончательное захоронение отходов от переработки ОЯТ без извлечения минорных актинидов. Такой способ требует обеспечения гарантированной безопасности объектов в течение порядка миллиона лет и значительных затрат на захоронение. На данный момент практики глубинного геологического захоронения нигде в мире нет. Включение минорных актинидов в топливо реакторов на быстрых нейтронах позволит в перспективе "сжигать" америций и нептуний, кратно сократить объем отходов, подлежащих глубинному захоронению, и в перспективе перейти к приповерхностному захоронению отходов. "Росатом" параллельно отрабатывает несколько технологий, позволяющих утилизировать минорные актиниды. В частности, в нынешнем году на энергоблоке №4 Белоярской АЭС в реактор на быстрых нейтронах БН-800 для опытно-промышленной эксплуатации были впервые загружены тепловыделяющие сборки с уран-плутониевым МОКС-топливом, в которые были добавлены минорные актиниды.

https://ria.ru/20240710/aes-1958685423.html

https://ria.ru/20240715/rossija-1959781725.html

https://ria.ru/20240709/putin-1958499466.html

https://ria.ru/20240425/rosatom-1942209947.html

железногорск

красноярский край

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железногорск , красноярский край, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", горно-химический комбинат, белоярская аэс, технологии, наука