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В Орловской области сбили два беспилотника ВСУ

В Орловской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024

В Орловской области сбили два беспилотника ВСУ

Два беспилотника сбили ночью в Орловской области, пострадавших нет, есть повреждения на электростанции, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T01:06

2024-07-29T01:06

2024-07-29T01:08

специальная военная операция на украине

орловская область

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

россия

андрей клычков

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Два беспилотника сбили ночью в Орловской области, пострадавших нет, есть повреждения на электростанции, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале."Друзья, сегодня ночью были сбиты два вражеских БПЛА на территории Глазуновского района. Пострадавших нет, однако есть повреждения на местной электростанции. Оперативные службы занимаются устранением последствий воздушной атаки, на месте происшествия работают правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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орловская область, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, андрей клычков