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В Орловской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024
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01:06 29.07.2024 (обновлено: 01:08 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/pvo-1962580645.html
В Орловской области сбили два беспилотника ВСУ
В Орловской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024
В Орловской области сбили два беспилотника ВСУ
Два беспилотника сбили ночью в Орловской области, пострадавших нет, есть повреждения на электростанции, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T01:06
2024-07-29T01:08
специальная военная операция на украине
орловская область
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
андрей клычков
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Два беспилотника сбили ночью в Орловской области, пострадавших нет, есть повреждения на электростанции, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале."Друзья, сегодня ночью были сбиты два вражеских БПЛА на территории Глазуновского района. Пострадавших нет, однако есть повреждения на местной электростанции. Оперативные службы занимаются устранением последствий воздушной атаки, на месте происшествия работают правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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орловская область, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Андрей Клычков
В Орловской области сбили два беспилотника ВСУ

Клычков: в Орловской области сбили два беспилотника ВСУ, пострадавших нет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Два беспилотника сбили ночью в Орловской области, пострадавших нет, есть повреждения на электростанции, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.
"Друзья, сегодня ночью были сбиты два вражеских БПЛА на территории Глазуновского района. Пострадавших нет, однако есть повреждения на местной электростанции. Оперативные службы занимаются устранением последствий воздушной атаки, на месте происшествия работают правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияАндрей Клычков
 
 
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