https://ria.ru/20240729/putin-1962748380.html

Путин присвоил 22-му истребительному авиаполку наименование "гвардейский"

Путин присвоил 22-му истребительному авиаполку наименование "гвардейский" - РИА Новости, 29.07.2024

Путин присвоил 22-му истребительному авиаполку наименование "гвардейский"

Президент России Владимир Путин присвоил 22-му истребительному авиационному полку почетное наименование "гвардейский", соответствующий указ размещен в... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T17:13

2024-07-29T17:13

2024-07-29T17:13

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 22-му истребительному авиационному полку почетное наименование "гвардейский", соответствующий указ размещен в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 22 истребительному авиационному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 22 гвардейский истребительный авиационный полк", - говорится в документе. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20240702/aviabaza-1956887552.html

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россия, владимир путин, безопасность