Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил 22-му истребительному авиаполку наименование "гвардейский" - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/putin-1962748380.html
Путин присвоил 22-му истребительному авиаполку наименование "гвардейский"
Путин присвоил 22-му истребительному авиаполку наименование "гвардейский" - РИА Новости, 29.07.2024
Путин присвоил 22-му истребительному авиаполку наименование "гвардейский"
Президент России Владимир Путин присвоил 22-му истребительному авиационному полку почетное наименование "гвардейский", соответствующий указ размещен в... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T17:13
2024-07-29T17:13
россия
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 22-му истребительному авиационному полку почетное наименование "гвардейский", соответствующий указ размещен в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 22 истребительному авиационному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 22 гвардейский истребительный авиационный полк", - говорится в документе. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20240702/aviabaza-1956887552.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_e51dbbeb4aa6b9592f88b0003a69d156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин присвоил 22-му истребительному авиаполку наименование "гвардейский"

Путин указом присвоил 22-му истребительному авиаполку наименование "гвардейский"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 22-му истребительному авиационному полку почетное наименование "гвардейский", соответствующий указ размещен в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 22 истребительному авиационному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 22 гвардейский истребительный авиационный полк", - говорится в документе.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Путин присвоил 999-й авиабазе наименование "гвардейская" за героизм
2 июля, 15:27
 
РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала