https://ria.ru/20240729/putin-1962664769.html

В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и Лукашенко на Валааме

В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и Лукашенко на Валааме - РИА Новости, 29.07.2024

В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и Лукашенко на Валааме

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах, которые состоялись на Валааме на прошлой неделе, обсудили весь спектр... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T12:58

2024-07-29T12:58

2024-07-29T13:00

россия

белоруссия

валаам

дмитрий песков

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах, которые состоялись на Валааме на прошлой неделе, обсудили весь спектр сотрудничества двух стран, в том числе вопросы безопасности и торгово-экономического сотрудничества, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Обсуждались все вопросы, связанные с двусторонними отношениями. Естественно, это и торгово-экономическое сотрудничество, это и вопросы безопасности. То есть, весь спектр двусторонних отношений был проговорен двумя президентами", - сказал Песков, говоря о прошедших переговорах лидеров.

https://ria.ru/20240729/lukashenko-1962647938.html

россия

белоруссия

валаам

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россия, белоруссия, валаам, дмитрий песков, владимир путин, александр лукашенко