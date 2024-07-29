https://ria.ru/20240729/putin-1962664769.html
В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и Лукашенко на Валааме
В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и Лукашенко на Валааме - РИА Новости, 29.07.2024
В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и Лукашенко на Валааме
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах, которые состоялись на Валааме на прошлой неделе, обсудили весь спектр... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:58
2024-07-29T12:58
2024-07-29T13:00
россия
белоруссия
валаам
дмитрий песков
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962192092_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_cc40facee739c45d1a60e950e002f605.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах, которые состоялись на Валааме на прошлой неделе, обсудили весь спектр сотрудничества двух стран, в том числе вопросы безопасности и торгово-экономического сотрудничества, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Обсуждались все вопросы, связанные с двусторонними отношениями. Естественно, это и торгово-экономическое сотрудничество, это и вопросы безопасности. То есть, весь спектр двусторонних отношений был проговорен двумя президентами", - сказал Песков, говоря о прошедших переговорах лидеров.
https://ria.ru/20240729/lukashenko-1962647938.html
россия
белоруссия
валаам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962192092_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_7ce930c45b45dc7e83b8e002bd7f04cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, валаам, дмитрий песков, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Валаам, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Александр Лукашенко
В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и Лукашенко на Валааме
Песков: Путин и Лукашенко на Валааме обсудили весь спектр сотрудничества
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах, которые состоялись на Валааме на прошлой неделе, обсудили весь спектр сотрудничества двух стран, в том числе вопросы безопасности и торгово-экономического сотрудничества, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Обсуждались все вопросы, связанные с двусторонними отношениями. Естественно, это и торгово-экономическое сотрудничество, это и вопросы безопасности. То есть, весь спектр двусторонних отношений был проговорен двумя президентами", - сказал Песков, говоря о прошедших переговорах лидеров.