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В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и Лукашенко на Валааме - РИА Новости, 29.07.2024
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12:58 29.07.2024 (обновлено: 13:00 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/putin-1962664769.html
В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и Лукашенко на Валааме
В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и Лукашенко на Валааме - РИА Новости, 29.07.2024
В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и Лукашенко на Валааме
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах, которые состоялись на Валааме на прошлой неделе, обсудили весь спектр... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:58
2024-07-29T13:00
россия
белоруссия
валаам
дмитрий песков
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах, которые состоялись на Валааме на прошлой неделе, обсудили весь спектр сотрудничества двух стран, в том числе вопросы безопасности и торгово-экономического сотрудничества, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Обсуждались все вопросы, связанные с двусторонними отношениями. Естественно, это и торгово-экономическое сотрудничество, это и вопросы безопасности. То есть, весь спектр двусторонних отношений был проговорен двумя президентами", - сказал Песков, говоря о прошедших переговорах лидеров.
https://ria.ru/20240729/lukashenko-1962647938.html
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россия, белоруссия, валаам, дмитрий песков, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Валаам, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Александр Лукашенко
В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и Лукашенко на Валааме

Песков: Путин и Лукашенко на Валааме обсудили весь спектр сотрудничества

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах, которые состоялись на Валааме на прошлой неделе, обсудили весь спектр сотрудничества двух стран, в том числе вопросы безопасности и торгово-экономического сотрудничества, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Обсуждались все вопросы, связанные с двусторонними отношениями. Естественно, это и торгово-экономическое сотрудничество, это и вопросы безопасности. То есть, весь спектр двусторонних отношений был проговорен двумя президентами", - сказал Песков, говоря о прошедших переговорах лидеров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным вопросы безопасности
Вчера, 12:13
 
РоссияБелоруссияВалаамДмитрий ПесковВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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