https://ria.ru/20240729/putin-1962649058.html

Путин выразил готовность к совместной работе России и Венесуэлы

Путин выразил готовность к совместной работе России и Венесуэлы - РИА Новости, 29.07.2024

Путин выразил готовность к совместной работе России и Венесуэлы

Президент России Владимир Путин в поздравлении Николасу Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы подтвердил готовность к конструктивной совместной... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T12:16

2024-07-29T12:16

2024-07-29T12:17

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николас мадуро

владимир путин

в мире

выборы президента венесуэлы — 2024

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении Николасу Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы подтвердил готовность к конструктивной совместной работе, отметив, что тот всегда желанный гость в РФ, сообщается в Telegram-канале Кремля. Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах. "Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашей конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Помните, что Вы всегда желанный гость на российской земле", - говорится в поздравлении. Согласно телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин пожелал Мадуро успехов, а также крепкого здоровья и благополучия.

https://ria.ru/20240729/otnosheniya-1962648178.html

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россия, венесуэла, николас мадуро, владимир путин, в мире, выборы президента венесуэлы — 2024