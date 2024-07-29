Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил готовность к совместной работе России и Венесуэлы - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 29.07.2024 (обновлено: 12:17 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/putin-1962649058.html
Путин выразил готовность к совместной работе России и Венесуэлы
Путин выразил готовность к совместной работе России и Венесуэлы - РИА Новости, 29.07.2024
Путин выразил готовность к совместной работе России и Венесуэлы
Президент России Владимир Путин в поздравлении Николасу Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы подтвердил готовность к конструктивной совместной... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:16
2024-07-29T12:17
россия
венесуэла
николас мадуро
владимир путин
в мире
выборы президента венесуэлы — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155916/96/1559169604_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_5e1d1ba4f13f64c02eb80f9896a1c2b9.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении Николасу Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы подтвердил готовность к конструктивной совместной работе, отметив, что тот всегда желанный гость в РФ, сообщается в Telegram-канале Кремля. Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах. "Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашей конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Помните, что Вы всегда желанный гость на российской земле", - говорится в поздравлении. Согласно телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин пожелал Мадуро успехов, а также крепкого здоровья и благополучия.
https://ria.ru/20240729/otnosheniya-1962648178.html
россия
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155916/96/1559169604_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_c9410cc7efa518c8e24996e9fe268153.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, венесуэла, николас мадуро, владимир путин, в мире, выборы президента венесуэлы — 2024
Россия, Венесуэла, Николас Мадуро, Владимир Путин, В мире, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Путин выразил готовность к совместной работе России и Венесуэлы

Путин в поздравлении Мадуро выразил готовность к работе России с Венесуэлой

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Николас Мадуро
Владимир Путин и Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении Николасу Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы подтвердил готовность к конструктивной совместной работе, отметив, что тот всегда желанный гость в РФ, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах.
"Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашей конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Помните, что Вы всегда желанный гость на российской земле", - говорится в поздравлении.
Согласно телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин пожелал Мадуро успехов, а также крепкого здоровья и благополучия.
Венесуэла - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Путин отметил стратегическое партнерство России и Венесуэлы
Вчера, 12:14
 
РоссияВенесуэлаНиколас МадуроВладимир ПутинВ миреВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала