https://ria.ru/20240729/putin-1962649058.html
Путин выразил готовность к совместной работе России и Венесуэлы
Путин выразил готовность к совместной работе России и Венесуэлы - РИА Новости, 29.07.2024
Путин выразил готовность к совместной работе России и Венесуэлы
Президент России Владимир Путин в поздравлении Николасу Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы подтвердил готовность к конструктивной совместной... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:16
2024-07-29T12:16
2024-07-29T12:17
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении Николасу Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы подтвердил готовность к конструктивной совместной работе, отметив, что тот всегда желанный гость в РФ, сообщается в Telegram-канале Кремля. Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах. "Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашей конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Помните, что Вы всегда желанный гость на российской земле", - говорится в поздравлении. Согласно телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин пожелал Мадуро успехов, а также крепкого здоровья и благополучия.
https://ria.ru/20240729/otnosheniya-1962648178.html
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россия, венесуэла, николас мадуро, владимир путин, в мире, выборы президента венесуэлы — 2024
Россия, Венесуэла, Николас Мадуро, Владимир Путин, В мире, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Путин выразил готовность к совместной работе России и Венесуэлы
Путин в поздравлении Мадуро выразил готовность к работе России с Венесуэлой