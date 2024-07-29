https://ria.ru/20240729/putin-1962620482.html

Путин поздравил коллектив ОКБ Сухого с юбилеем

Путин поздравил коллектив ОКБ Сухого с юбилеем - РИА Новости, 29.07.2024

Путин поздравил коллектив ОКБ Сухого с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов ОКБ Сухого с 85-летием опытно-конструкторского бюро, отметив их вклад в укрепление... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T10:14

2024-07-29T10:14

2024-07-29T10:14

технологии

россия

владимир путин

окб сухого

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов ОКБ Сухого с 85-летием опытно-конструкторского бюро, отметив их вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с 85-летием Опытно-конструкторского бюро П.О. Сухого. За этой впечатляющей датой – творческий, созидательный труд нескольких поколений талантливых учёных, конструкторов, инженеров, лётчиков-испытателей, специалистов, которые внесли поистине выдающийся вклад в развитие отечественной авиапромышленности, укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны", - говорится в поздравлении. Путин отметил, что нынешний коллектив достойно продолжает традиции предшественников. Российский лидер подчеркнул, что на основе уникальных научных решений и передовых технологий в бюро разрабатываются самые современные, конкурентоспособные образцы летательных аппаратов и авиационных комплексов, ставятся на крыло новые машины легендарного семейства "Су". "Многие из них с честью выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции, служат развитию инфраструктуры пассажирских перевозок", - подчеркнул президент. Он также выразил уверенность, что коллектив ОКБ Сухого и впредь будет работать на совесть, повышать престиж родного бюро как одного из флагманов отечественной авиации.

https://ria.ru/20231001/pozdravlenie-1899714402.html

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технологии, россия, владимир путин, окб сухого