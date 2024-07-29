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Путин поздравил коллектив ОКБ Сухого с юбилеем - РИА Новости, 29.07.2024
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10:14 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/putin-1962620482.html
Путин поздравил коллектив ОКБ Сухого с юбилеем
Путин поздравил коллектив ОКБ Сухого с юбилеем - РИА Новости, 29.07.2024
Путин поздравил коллектив ОКБ Сухого с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов ОКБ Сухого с 85-летием опытно-конструкторского бюро, отметив их вклад в укрепление... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T10:14
2024-07-29T10:14
технологии
россия
владимир путин
окб сухого
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов ОКБ Сухого с 85-летием опытно-конструкторского бюро, отметив их вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с 85-летием Опытно-конструкторского бюро П.О. Сухого. За этой впечатляющей датой – творческий, созидательный труд нескольких поколений талантливых учёных, конструкторов, инженеров, лётчиков-испытателей, специалистов, которые внесли поистине выдающийся вклад в развитие отечественной авиапромышленности, укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны", - говорится в поздравлении. Путин отметил, что нынешний коллектив достойно продолжает традиции предшественников. Российский лидер подчеркнул, что на основе уникальных научных решений и передовых технологий в бюро разрабатываются самые современные, конкурентоспособные образцы летательных аппаратов и авиационных комплексов, ставятся на крыло новые машины легендарного семейства "Су". "Многие из них с честью выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции, служат развитию инфраструктуры пассажирских перевозок", - подчеркнул президент. Он также выразил уверенность, что коллектив ОКБ Сухого и впредь будет работать на совесть, повышать престиж родного бюро как одного из флагманов отечественной авиации.
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технологии, россия, владимир путин, окб сухого
Технологии, Россия, Владимир Путин, ОКБ Сухого
Путин поздравил коллектив ОКБ Сухого с юбилеем

Путин отметил вклад коллектива ОКБ Сухого в укрепление обороноспособности страны

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов ОКБ Сухого с 85-летием опытно-конструкторского бюро, отметив их вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Поздравляю вас с 85-летием Опытно-конструкторского бюро П.О. Сухого. За этой впечатляющей датой – творческий, созидательный труд нескольких поколений талантливых учёных, конструкторов, инженеров, лётчиков-испытателей, специалистов, которые внесли поистине выдающийся вклад в развитие отечественной авиапромышленности, укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны", - говорится в поздравлении.
Путин отметил, что нынешний коллектив достойно продолжает традиции предшественников. Российский лидер подчеркнул, что на основе уникальных научных решений и передовых технологий в бюро разрабатываются самые современные, конкурентоспособные образцы летательных аппаратов и авиационных комплексов, ставятся на крыло новые машины легендарного семейства "Су".
"Многие из них с честью выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции, служат развитию инфраструктуры пассажирских перевозок", - подчеркнул президент.
Он также выразил уверенность, что коллектив ОКБ Сухого и впредь будет работать на совесть, повышать престиж родного бюро как одного из флагманов отечественной авиации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Путин поздравил ветеранов и личный состав Сухопутных войск с праздником
1 октября 2023, 09:31
 
ТехнологииРоссияВладимир ПутинОКБ Сухого
 
 
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