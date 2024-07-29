https://ria.ru/20240729/pugacheva-1962802373.html

Минюст не нашел оснований для признания Пугачевой иноагентом

Минюст не нашел оснований для признания Пугачевой иноагентом - РИА Новости, 29.07.2024

Минюст не нашел оснований для признания Пугачевой иноагентом

Минюст РФ не имеет сведений, позволяющих сделать вывод о наличии обстоятельств для признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом, следует из ответа министерства на РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T21:37

2024-07-29T21:37

2024-07-29T22:35

общество

россия

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алексей журавлев

константин чуйченко

шоубиз

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минюст РФ не имеет сведений, позволяющих сделать вывод о наличии обстоятельств для признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом, следует из ответа министерства на запрос депутата Госдумы Алексея Журавлева (партия "Родина"), который имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее Журавлев направил запрос главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом. "В настоящее время в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей", - сказано в документе. Отмечается, что в случае выявления в действиях Пугачевой признаков иностранного агента, Минюстом будет рассмотрен вопрос о включении ее в соответствующий реестр.

https://ria.ru/20240709/zakharova-1958618071.html

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общество, россия, алла пугачева, алексей журавлев , константин чуйченко