https://ria.ru/20240729/proekt-1962810773.html

На АЭС "Пакш-2" рассказали об отношении венгров к проекту

На АЭС "Пакш-2" рассказали об отношении венгров к проекту - РИА Новости, 29.07.2024

На АЭС "Пакш-2" рассказали об отношении венгров к проекту

Венгры хорошо относятся к расширению АЭС "Пакш", потому что оно развивает город, уже есть позитивный опыт электростанций, построенных советскими специалистами,... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T23:15

2024-07-29T23:15

2024-07-29T23:16

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ПАКШ (Венгрия), 29 июл - РИА Новости. Венгры хорошо относятся к расширению АЭС "Пакш", потому что оно развивает город, уже есть позитивный опыт электростанций, построенных советскими специалистами, заявил замдиректора проекта АЭС "Пакш-2" - директор по строительству Александр Тупицын. "Изначально венгры очень хорошо встретили российских специалистов, вообще приветствуют развитие города через строительство АЭС, потому что есть хороший опыт. Первые электростанции строили специалисты из СССР, благодаря этому Пакш вырос из деревни в серьёзный городок. И дальнейшее строительство позволит ему вырасти в серьёзный город", — сказал Тупицын журналистам на стройплощадке новых блоков АЭС. По его словам, помимо венгерских специалистов, на АЭС "Пакш" приезжают специалисты из России, Белоруссии и других стран СНГ, с учётом изменений миграционного законодательства начался "серьёзный приток". Ожидаются также специалисты из Индии и Бангладеш, где также строятся АЭС по российской технологии, отметил замдиректора проекта. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.

https://ria.ru/20240729/proekt-1962784107.html

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