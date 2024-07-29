https://ria.ru/20240729/proekt-1962709251.html

Комитет ГД одобрил проект об ограничении числа SIM-карт на абонента

Комитет ГД одобрил проект об ограничении числа SIM-карт на абонента - РИА Новости, 29.07.2024

Комитет ГД одобрил проект об ограничении числа SIM-карт на абонента

Комитет ГД по информполитике рекомендовал Думе принять во втором чтении проект об ограничении максимального количества номеров не только для иностранцев, но и... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:10

2024-07-29T15:10

2024-07-29T15:10

общество

технологии

россия

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Комитет ГД по информполитике рекомендовал Думе принять во втором чтении проект об ограничении максимального количества номеров не только для иностранцев, но и для российских граждан, передает корреспондент РИА Новости. Договор об оказании услуг связи с иностранцем может быть заключён только очно, при условии наличия его данных в ЕБС (Единой биометрической системе). Кроме того, для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука) и указание в договоре сведений о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется так называемая "служебная" сим-карта. После проверки оператор направляет сведения в ГИС контроля сим-карт Роскомнадзора. Комитет ГД по информполитике одобрил ряд поправок, в том числе о выдаче не более 20 сим-карт гражданину РФ, не более 10 - на иностранца. Вводится также запрет на получение звонков и сообщений в мессенджерах с незнакомых номеров. Комитет ГД по информполитике одобрил поправку, согласно которой отсутствие верификации страницы или канала в соцсети, количество подписчиков которых составляет более 10 тысяч, влечет запрет на размещение рекламы на такой странице. Комитет ГД также одобрил поправку, по которой блогеров 10-тысячников могут обязать подавать информацию о себе в РКН. Хинштейн отметил, что наличная оплата услуг связи иностранцем производится после идентификации плательщика.

https://ria.ru/20240729/komitet-1962706504.html

https://ria.ru/20240729/sotsseti-1962708655.html

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общество, технологии, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)