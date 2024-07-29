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В App Store появилось фейковое приложение Т-Банка - РИА Новости, 29.07.2024
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14:10 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/prilozhenie-1962690792.html
В App Store появилось фейковое приложение Т-Банка
В App Store появилось фейковое приложение Т-Банка - РИА Новости, 29.07.2024
В App Store появилось фейковое приложение Т-Банка
Фейковое приложение Т-Банка (ранее - "Тинькофф") появилось в App Store — магазине приложений для устройств с операционной системой iOS, убедился корреспондент... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:10
2024-07-29T14:10
технологии
россия
т-банк (ао «тинькофф банк»)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Фейковое приложение Т-Банка (ранее - "Тинькофф") появилось в App Store — магазине приложений для устройств с операционной системой iOS, убедился корреспондент РИА Новости и подтвердили в службе поддержки банка. В магазине приложений для устройств Apple появилось приложение под названием "Т-Банк: ProjectFlow" и со схожей символикой банка: изображением буквы "Т" на желтом фоне. Также под названием приложения изображена надпись "Т Банк" и указано "Официальное приложение". "Я не вижу информации по приложению "Т-Банк: ProjectFlow". Значит, это не наше приложение. Не рекомендую вам его устанавливать", - сообщили агентству в службе поддержке банка. Представитель Т-Банка, помимо службы поддержки кредитной организации, также подчеркнул, что приложение является подделкой и сообщил, что банк проводит работу с представителями App Store по его удалению. "Приложение под названием "Т Банк: ProjectFlow" - это подделка, не рекомендуем его устанавливать. Мы на связи с представителями App Store и работаем над тем, чтобы удалить фейковую программу. Напоминаем: настоящее приложение Т-Банка можно установить только через представителя или чат поддержки", - сказал РИА Новости представитель Т-Банка. В апреле уже сообщалось о появлении фейкового приложения "Тинькофф". Как тогда указало Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, приложение к банку отношения не имело, ведомство предупреждало, что оно похищало личные данные и имело накрученные оценки.
https://ria.ru/20240718/tbank-1960566525.html
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Новости
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технологии, россия, т-банк (ао «тинькофф банк»)
Технологии, Россия, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
В App Store появилось фейковое приложение Т-Банка

В App Store появилось фейковое приложение "Т-Банк: ProjectFlow"

© iStock.com / Liubomyr VoronaМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© iStock.com / Liubomyr Vorona
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Фейковое приложение Т-Банка (ранее - "Тинькофф") появилось в App Store — магазине приложений для устройств с операционной системой iOS, убедился корреспондент РИА Новости и подтвердили в службе поддержки банка.
В магазине приложений для устройств Apple появилось приложение под названием "Т-Банк: ProjectFlow" и со схожей символикой банка: изображением буквы "Т" на желтом фоне. Также под названием приложения изображена надпись "Т Банк" и указано "Официальное приложение".
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"Я не вижу информации по приложению "Т-Банк: ProjectFlow". Значит, это не наше приложение. Не рекомендую вам его устанавливать", - сообщили агентству в службе поддержке банка.
Представитель Т-Банка, помимо службы поддержки кредитной организации, также подчеркнул, что приложение является подделкой и сообщил, что банк проводит работу с представителями App Store по его удалению.
"Приложение под названием "Т Банк: ProjectFlow" - это подделка, не рекомендуем его устанавливать. Мы на связи с представителями App Store и работаем над тем, чтобы удалить фейковую программу. Напоминаем: настоящее приложение Т-Банка можно установить только через представителя или чат поддержки", - сказал РИА Новости представитель Т-Банка.
В апреле уже сообщалось о появлении фейкового приложения "Тинькофф". Как тогда указало Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, приложение к банку отношения не имело, ведомство предупреждало, что оно похищало личные данные и имело накрученные оценки.
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