https://ria.ru/20240729/prigovor-1962799532.html
Суд заочно вынес приговор политологу Галлямову* за фейки об армии России
Суд заочно вынес приговор политологу Галлямову* за фейки об армии России - РИА Новости, 29.07.2024
Суд заочно вынес приговор политологу Галлямову* за фейки об армии России
Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии российского политолога Аббаса Галлямова* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ,... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T20:59
2024-07-29T20:59
2024-07-29T21:03
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии российского политолога Аббаса Галлямова* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщил РИА Новости адвокат Алан Гамазов."Суд назначил Галлямову* восемь лет колонии заочно и запретил на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов", - рассказал защитник.Вместе с Галлямовым* на такой же срок заочно осудили украинского журналиста Александра Преподобного, уточнил адвокат.МВД РФ в марте 2023 года объявило Галлямова* в розыск. Незадолго до этого Минюст включил его в реестр иноагентов - как указывало ведомство, политолог распространял материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против СВО, выступал как эксперт на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, проживая за пределами России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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Суд заочно вынес приговор политологу Галлямову* за фейки об армии России
Суд заочно назначил 8 лет колонии политологу Галлямову за фейки об армии России
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии российского политолога Аббаса Галлямова* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщил РИА Новости адвокат Алан Гамазов.
"Суд назначил Галлямову* восемь лет колонии заочно и запретил на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов", - рассказал защитник.
Вместе с Галлямовым* на такой же срок заочно осудили украинского журналиста Александра Преподобного, уточнил адвокат.
МВД РФ в марте 2023 года объявило Галлямова* в розыск. Незадолго до этого Минюст включил его в реестр иноагентов - как указывало ведомство, политолог распространял материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против СВО, выступал как эксперт на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, проживая за пределами России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента