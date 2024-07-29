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Суд заочно вынес приговор политологу Галлямову* за фейки об армии России - РИА Новости, 29.07.2024
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20:59 29.07.2024 (обновлено: 21:03 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/prigovor-1962799532.html
Суд заочно вынес приговор политологу Галлямову* за фейки об армии России
Суд заочно вынес приговор политологу Галлямову* за фейки об армии России - РИА Новости, 29.07.2024
Суд заочно вынес приговор политологу Галлямову* за фейки об армии России
Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии российского политолога Аббаса Галлямова* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ,... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T20:59
2024-07-29T21:03
россия
специальная военная операция на украине
москва
происшествия
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии российского политолога Аббаса Галлямова* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщил РИА Новости адвокат Алан Гамазов."Суд назначил Галлямову* восемь лет колонии заочно и запретил на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов", - рассказал защитник.Вместе с Галлямовым* на такой же срок заочно осудили украинского журналиста Александра Преподобного, уточнил адвокат.МВД РФ в марте 2023 года объявило Галлямова* в розыск. Незадолго до этого Минюст включил его в реестр иноагентов - как указывало ведомство, политолог распространял материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против СВО, выступал как эксперт на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, проживая за пределами России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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россия, москва, происшествия
Россия, Специальная военная операция на Украине, Москва, Происшествия
Суд заочно вынес приговор политологу Галлямову* за фейки об армии России

Суд заочно назначил 8 лет колонии политологу Галлямову за фейки об армии России

CC BY-SA 4.0 / Павло Герасимов / Политолог Аббас Галлямов
Политолог Аббас Галлямов - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
CC BY-SA 4.0 / Павло Герасимов /
Политолог Аббас Галлямов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии российского политолога Аббаса Галлямова* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщил РИА Новости адвокат Алан Гамазов.
"Суд назначил Галлямову* восемь лет колонии заочно и запретил на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов", - рассказал защитник.
Вместе с Галлямовым* на такой же срок заочно осудили украинского журналиста Александра Преподобного, уточнил адвокат.
МВД РФ в марте 2023 года объявило Галлямова* в розыск. Незадолго до этого Минюст включил его в реестр иноагентов - как указывало ведомство, политолог распространял материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против СВО, выступал как эксперт на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, проживая за пределами России.
Журналист Михаил Зыгарь* - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Защита Зыгаря* обжаловала его заочный приговор по делу о фейках о ВС России
26 июля, 15:36
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
 
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