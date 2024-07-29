https://ria.ru/20240729/prigovor-1962799532.html

Суд заочно вынес приговор политологу Галлямову* за фейки об армии России

Суд заочно вынес приговор политологу Галлямову* за фейки об армии России - РИА Новости, 29.07.2024

Суд заочно вынес приговор политологу Галлямову* за фейки об армии России

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии российского политолога Аббаса Галлямова* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ,... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T20:59

2024-07-29T20:59

2024-07-29T21:03

россия

специальная военная операция на украине

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии российского политолога Аббаса Галлямова* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщил РИА Новости адвокат Алан Гамазов."Суд назначил Галлямову* восемь лет колонии заочно и запретил на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов", - рассказал защитник.Вместе с Галлямовым* на такой же срок заочно осудили украинского журналиста Александра Преподобного, уточнил адвокат.МВД РФ в марте 2023 года объявило Галлямова* в розыск. Незадолго до этого Минюст включил его в реестр иноагентов - как указывало ведомство, политолог распространял материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против СВО, выступал как эксперт на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, проживая за пределами России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240726/prigovor-1962188922.html

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россия, москва, происшествия