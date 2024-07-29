https://ria.ru/20240729/prigovor-1962626597.html
В Москве заочно осудили украинского врача за призывы калечить пленных
В Москве заочно осудили украинского врача за призывы калечить пленных - РИА Новости, 29.07.2024
В Москве заочно осудили украинского врача за призывы калечить пленных
Басманный суд Москвы заочно приговорил к 5,5 года колонии руководителя первого добровольческого мобильного госпиталя Украины Геннадий Друзенко, призывавшего к... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T10:55
2024-07-29T10:55
2024-07-29T12:41
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 5,5 года колонии руководителя первого добровольческого мобильного госпиталя Украины Геннадий Друзенко, призывавшего к насилию над российскими пленными, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Друзенко заочно назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима", - сказал собеседник агентства. Также в инстанции добавили, что Друзенко на 2,5 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов. Приговор в законную силу не вступил. Согласно картотеке инстанции врачу вменили часть 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения). Друзенко в прямом эфире украинского телеканала призвал к насилию против пленных российских солдат. Такое указание, по данным СК РФ, он дал врачам мобильных госпиталей. Речь, по данным СМИ, идет о приказе "кастрировать раненых российских пленных". Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Друзенко. Спустя несколько часов врач написал на своей странице в Facebook*, что ему "очень жаль", и сослался на эмоциональное состояние.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, москва, украина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Москве заочно осудили украинского врача за призывы калечить пленных
В Москве заочно осудили на 5,5 года врача из Украины за призывы калечить пленных
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 5,5 года колонии руководителя первого добровольческого мобильного госпиталя Украины Геннадий Друзенко, призывавшего к насилию над российскими пленными, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Друзенко заочно назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.
Также в инстанции добавили, что Друзенко на 2,5 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов.
Приговор в законную силу не вступил.
Согласно картотеке инстанции врачу вменили часть 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения).
Друзенко в прямом эфире украинского телеканала призвал к насилию против пленных российских солдат. Такое указание, по данным СК РФ, он дал врачам мобильных госпиталей. Речь, по данным СМИ, идет о приказе "кастрировать раненых российских пленных". Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Друзенко. Спустя несколько часов врач написал на своей странице в Facebook*, что ему "очень жаль", и сослался на эмоциональное состояние.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.