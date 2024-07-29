https://ria.ru/20240729/prigovor-1962626597.html

В Москве заочно осудили украинского врача за призывы калечить пленных

В Москве заочно осудили украинского врача за призывы калечить пленных - РИА Новости, 29.07.2024

В Москве заочно осудили украинского врача за призывы калечить пленных

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 5,5 года колонии руководителя первого добровольческого мобильного госпиталя Украины Геннадий Друзенко, призывавшего к... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T10:55

2024-07-29T10:55

2024-07-29T12:41

специальная военная операция на украине

россия

москва

украина

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 5,5 года колонии руководителя первого добровольческого мобильного госпиталя Украины Геннадий Друзенко, призывавшего к насилию над российскими пленными, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Друзенко заочно назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима", - сказал собеседник агентства. Также в инстанции добавили, что Друзенко на 2,5 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов. Приговор в законную силу не вступил. Согласно картотеке инстанции врачу вменили часть 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения). Друзенко в прямом эфире украинского телеканала призвал к насилию против пленных российских солдат. Такое указание, по данным СК РФ, он дал врачам мобильных госпиталей. Речь, по данным СМИ, идет о приказе "кастрировать раненых российских пленных". Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Друзенко. Спустя несколько часов врач написал на своей странице в Facebook*, что ему "очень жаль", и сослался на эмоциональное состояние.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240404/korchinskiy-1937759956.html

https://ria.ru/20240529/prigovor-1949088499.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, украина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия