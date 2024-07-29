Премьер Грузии допустил начало переговоров о вступлении в ЕС в этом году
Премьер Грузии: переговоры о вступлении страны в ЕС могут начаться в этом году
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Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 29 июл - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключает, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз могут начаться в текущем году.
"Не исключаю открытие переговоров в этом году", - заявил Кобахидзе в интервью телекомпании "Имеди".
Он отметил, что продолжение конфликта на Украине снижает вероятность, но и в таких условиях "все возможно в этом году", тем более, что "миллионы субъектов, в том числе оппозиция в Грузии, сообщали, что статус кандидата предоставляется не руководству, а народу". Аналогично, отметил Кобахидзе, "мы должны подразумевать, что переговоры должны быть открыты народу, а не руководству" страны.
По его словам, процесс открытия переговоров о членстве Грузии в Евросоюз является полностью техническим.
Ранее посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что лидеры стран Евросоюза решили приостановить процесс евроинтеграции Грузии и заморозить 30 миллионов евро, которые планировалось направить Грузии для укрепления обороноспособности. В ЕС критикуют Грузию после принятия закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния", западные политики заявляли, что этот закон якобы противоречит европейским принципам и ценностям.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.