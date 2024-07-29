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Премьер Грузии допустил начало переговоров о вступлении в ЕС в этом году - РИА Новости, 29.07.2024
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23:25 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/premer-1962811132.html
Премьер Грузии допустил начало переговоров о вступлении в ЕС в этом году
Премьер Грузии допустил начало переговоров о вступлении в ЕС в этом году - РИА Новости, 29.07.2024
Премьер Грузии допустил начало переговоров о вступлении в ЕС в этом году
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключает, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз могут начаться в текущем году. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T23:25
2024-07-29T23:25
в мире
грузия
украина
тбилиси
ираклий кобахидзе
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 29 июл - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключает, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз могут начаться в текущем году. "Не исключаю открытие переговоров в этом году", - заявил Кобахидзе в интервью телекомпании "Имеди". Он отметил, что продолжение конфликта на Украине снижает вероятность, но и в таких условиях "все возможно в этом году", тем более, что "миллионы субъектов, в том числе оппозиция в Грузии, сообщали, что статус кандидата предоставляется не руководству, а народу". Аналогично, отметил Кобахидзе, "мы должны подразумевать, что переговоры должны быть открыты народу, а не руководству" страны. По его словам, процесс открытия переговоров о членстве Грузии в Евросоюз является полностью техническим. Ранее посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что лидеры стран Евросоюза решили приостановить процесс евроинтеграции Грузии и заморозить 30 миллионов евро, которые планировалось направить Грузии для укрепления обороноспособности. В ЕС критикуют Грузию после принятия закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния", западные политики заявляли, что этот закон якобы противоречит европейским принципам и ценностям. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240628/gruziya-1956131515.html
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в мире, грузия, украина, тбилиси, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Грузия, Украина, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
Премьер Грузии допустил начало переговоров о вступлении в ЕС в этом году

Премьер Грузии: переговоры о вступлении страны в ЕС могут начаться в этом году

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкПремьер Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 29 июл - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключает, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз могут начаться в текущем году.
"Не исключаю открытие переговоров в этом году", - заявил Кобахидзе в интервью телекомпании "Имеди".
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Премьер Грузии надеется на членство в ЕС вместе с Абхазией и Южной Осетией
28 июня, 15:01
Он отметил, что продолжение конфликта на Украине снижает вероятность, но и в таких условиях "все возможно в этом году", тем более, что "миллионы субъектов, в том числе оппозиция в Грузии, сообщали, что статус кандидата предоставляется не руководству, а народу". Аналогично, отметил Кобахидзе, "мы должны подразумевать, что переговоры должны быть открыты народу, а не руководству" страны.
По его словам, процесс открытия переговоров о членстве Грузии в Евросоюз является полностью техническим.
Ранее посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что лидеры стран Евросоюза решили приостановить процесс евроинтеграции Грузии и заморозить 30 миллионов евро, которые планировалось направить Грузии для укрепления обороноспособности. В ЕС критикуют Грузию после принятия закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния", западные политики заявляли, что этот закон якобы противоречит европейским принципам и ценностям.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Вид на Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Источник прокомментировал заявление посла ЕС в Грузии
9 июля, 16:47
 
В миреГрузияУкраинаТбилисиИраклий КобахидзеЕвросоюз
 
 
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