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Число погибших при пожаре в доме в Ульяновске выросло до четырех человек - РИА Новости, 29.07.2024
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14:58 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/pozhar-1962706802.html
Число погибших при пожаре в доме в Ульяновске выросло до четырех человек
Число погибших при пожаре в доме в Ульяновске выросло до четырех человек - РИА Новости, 29.07.2024
Число погибших при пожаре в доме в Ульяновске выросло до четырех человек
Количество погибших при пожаре, который произошел 26 июля в доме в Ульяновске, увеличилось до четырех человек, сообщило правительство Ульяновской области в... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:58
2024-07-29T14:58
происшествия
россия
ульяновск
ульяновская область
пожар в доме в ульяновске
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САМАРА, 29 июл - РИА Новости. Количество погибших при пожаре, который произошел 26 июля в доме в Ульяновске, увеличилось до четырех человек, сообщило правительство Ульяновской области в своем Telegram-канале. Ранее региональные власти сообщали, что в результате пожара погибли три человека, включая двухлетнего ребенка. "Мужчина, находящийся в реанимации после пожара в доме на Корунковой, скончался", - сообщили в правительстве региона. Двое пострадавших - мужчина и женщина - остаются в больнице. По данным регионального ГУМЧС России, 26 июля пожарные боролись с огнем в трех квартирах на третьем этаже в доме на улице Корунковой. По факту гибели трех человек и уничтожения имущества жильцов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 и по статье 168 УК РФ. По предварительным данным, причиной пожара стало использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.
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происшествия, россия, ульяновск, ульяновская область, пожар в доме в ульяновске
Происшествия, Россия, Ульяновск, Ульяновская область, Пожар в доме в Ульяновске
Число погибших при пожаре в доме в Ульяновске выросло до четырех человек

Число погибших при пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске выросло до 4

© МЧС России/TelegramМесто пожара в многоквартирном доме в Ульяновске
Место пожара в многоквартирном доме в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© МЧС России/Telegram
Место пожара в многоквартирном доме в Ульяновске
Читать ria.ru в
САМАРА, 29 июл - РИА Новости. Количество погибших при пожаре, который произошел 26 июля в доме в Ульяновске, увеличилось до четырех человек, сообщило правительство Ульяновской области в своем Telegram-канале.
Ранее региональные власти сообщали, что в результате пожара погибли три человека, включая двухлетнего ребенка.
"Мужчина, находящийся в реанимации после пожара в доме на Корунковой, скончался", - сообщили в правительстве региона.
Двое пострадавших - мужчина и женщина - остаются в больнице.
По данным регионального ГУМЧС России, 26 июля пожарные боролись с огнем в трех квартирах на третьем этаже в доме на улице Корунковой. По факту гибели трех человек и уничтожения имущества жильцов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 и по статье 168 УК РФ.
По предварительным данным, причиной пожара стало использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.
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ПроисшествияРоссияУльяновскУльяновская областьПожар в доме в Ульяновске
 
 
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