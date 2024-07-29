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После схода поезда под Волгоградом 48 человек обратились за помощью

После схода поезда под Волгоградом 48 человек обратились за помощью - РИА Новости, 29.07.2024

После схода поезда под Волгоградом 48 человек обратились за помощью

После столкновения "Камаза" с поездом в Волгоградской области 48 человек обратились за медицинской помощью, сообщает Росжелдор. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T21:40

2024-07-29T21:40

2024-07-29T21:42

волгоград

волгоградская область

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. После столкновения "Камаза" с поездом в Волгоградской области 48 человек обратились за медицинской помощью, сообщает Росжелдор.В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне остановлено."По уточненной информации, 48 человек обратились за медицинской помощью. Из них 30 человек госпитализированы, в том числе 24 пассажира, три проводника, два работника локомотивной бригады и водитель самосвала. Один пассажир находится в тяжелом состоянии без угрозы для жизни", - говорится в сообщении.

волгоград

волгоградская область

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волгоград, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)