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США выделят новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 29.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:12 29.07.2024 (обновлено: 18:34 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/pomosch-1962768264.html
США выделят новый пакет помощи Украине
США выделят новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 29.07.2024
США выделят новый пакет помощи Украине
США выделяют новый пакет помощи Украине, сообщил на брифинге в понедельник представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T18:12
2024-07-29T18:34
специальная военная операция на украине
украина
сша
в мире
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. США выделяют новый пакет помощи Украине, сообщил на брифинге в понедельник представитель Белого дома Джон Кирби."Министерство обороны объявляет существенный пакет оборонной помощи для поддержки в долгосрочной перспективе оборонных возможностей Украины", — сказал Кирби на брифинге.По его словам, новый пакет военной помощи на сумму ​​в 200 миллионов долларов необходим для обеспечения критических потребностей Украины в сфере безопасности."Этот пакет помощи включает возможности, необходимые для обеспечения безопасности Украины с воздуха, дальнобойные и противотанковые орудия, а также оборудование, необходимое для поддержки техники, ранее предоставленного Соединенными Штатами", - сообщил Кирби. .Он уточнил, что в пакет войдут перехватчики систем ПВО, боеприпасы для HIMARS и противотанковое оружие, в том числе ракеты Javelin.
https://ria.ru/20240729/ultimatum-1962512371.html
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украина, сша, в мире, джон кирби
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, В мире, Джон Кирби
США выделят новый пакет помощи Украине

Белый дом: США выделят Украине новый пакет помощи на $200 млн

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. США выделяют новый пакет помощи Украине, сообщил на брифинге в понедельник представитель Белого дома Джон Кирби.
"Министерство обороны объявляет существенный пакет оборонной помощи для поддержки в долгосрочной перспективе оборонных возможностей Украины", — сказал Кирби на брифинге.
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По его словам, новый пакет военной помощи на сумму ​​в 200 миллионов долларов необходим для обеспечения критических потребностей Украины в сфере безопасности.
"Этот пакет помощи включает возможности, необходимые для обеспечения безопасности Украины с воздуха, дальнобойные и противотанковые орудия, а также оборудование, необходимое для поддержки техники, ранее предоставленного Соединенными Штатами", - сообщил Кирби. .
Он уточнил, что в пакет войдут перехватчики систем ПВО, боеприпасы для HIMARS и противотанковое оружие, в том числе ракеты Javelin.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВ миреДжон Кирби
 
 
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