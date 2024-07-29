https://ria.ru/20240729/pomosch-1962768264.html

США выделят новый пакет помощи Украине

США выделят новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 29.07.2024

США выделят новый пакет помощи Украине

США выделяют новый пакет помощи Украине, сообщил на брифинге в понедельник представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T18:12

2024-07-29T18:12

2024-07-29T18:34

специальная военная операция на украине

украина

сша

в мире

джон кирби

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868456585_0:29:3071:1757_1920x0_80_0_0_7ef25fe5643f6d524e56dc359e843dc1.jpg

ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. США выделяют новый пакет помощи Украине, сообщил на брифинге в понедельник представитель Белого дома Джон Кирби."Министерство обороны объявляет существенный пакет оборонной помощи для поддержки в долгосрочной перспективе оборонных возможностей Украины", — сказал Кирби на брифинге.По его словам, новый пакет военной помощи на сумму ​​в 200 миллионов долларов необходим для обеспечения критических потребностей Украины в сфере безопасности."Этот пакет помощи включает возможности, необходимые для обеспечения безопасности Украины с воздуха, дальнобойные и противотанковые орудия, а также оборудование, необходимое для поддержки техники, ранее предоставленного Соединенными Штатами", - сообщил Кирби. .Он уточнил, что в пакет войдут перехватчики систем ПВО, боеприпасы для HIMARS и противотанковое оружие, в том числе ракеты Javelin.

https://ria.ru/20240729/ultimatum-1962512371.html

https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, в мире, джон кирби