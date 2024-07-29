https://ria.ru/20240729/pomosch-1962634449.html

Оренбургские казначеи плетут маскировочные сети для участников спецоперации

Оренбургские казначеи плетут маскировочные сети для участников спецоперации - РИА Новости, 29.07.2024

Оренбургские казначеи плетут маскировочные сети для участников спецоперации

Оренбургские казначеи изготавливают маскировочные сети для участников спецоперации, также они производят блиндажные свечи, талисманы и покупают спецтехнику,... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T11:25

2024-07-29T11:25

2024-07-29T11:25

надежные люди

оренбург

сво

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УФА, 29 июл – РИА Новости. Оренбургские казначеи изготавливают маскировочные сети для участников спецоперации, также они производят блиндажные свечи, талисманы и покупают спецтехнику, сообщает региональное отделение общественного движения "Народный фронт". "В помещении оренбургского казначейства сотрудники создали мини-цех по изготовлению масксетей. Эти изделия, как бронежилет и каска, спасают жизни бойцов. В зале установили три специальных станка. Организовала процесс Алевтина Лабынцева (ведущий специалист-эксперт отдела технологического обеспечения регионального управления Федерального казначейства - ред.). Она показала, как из обычных полос ткани рождается маскировка для танков и блиндажей", - говорится в сообщении. Казначеи также специально приобрели резак для резки ткани. "Уделяя этой работе по полтора часа в день, за пятидневку женщины создают сеть размером три на шесть метров. Чтобы накрыть, например, зенитную установку, нужно 24 таких полотна. Оренбургские казначеи изготовили и отправили через "Народный фронт" порядка 1,5 тысячи квадратных метров маскировочных сетей. Также они занимаются и производством блиндажных свечей, создают для бойцов талисманы, приобретают спецтехнику", - рассказали в организации.

https://ria.ru/20240726/pomosch-1962122634.html

https://ria.ru/20240725/belgorodtsy-1961961536.html

оренбург

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург, сво