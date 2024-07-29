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Оренбургские казначеи плетут маскировочные сети для участников спецоперации - РИА Новости, 29.07.2024
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Надежные люди
 
11:25 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/pomosch-1962634449.html
Оренбургские казначеи плетут маскировочные сети для участников спецоперации
Оренбургские казначеи плетут маскировочные сети для участников спецоперации - РИА Новости, 29.07.2024
Оренбургские казначеи плетут маскировочные сети для участников спецоперации
Оренбургские казначеи изготавливают маскировочные сети для участников спецоперации, также они производят блиндажные свечи, талисманы и покупают спецтехнику,... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T11:25
2024-07-29T11:25
надежные люди
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сво
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УФА, 29 июл – РИА Новости. Оренбургские казначеи изготавливают маскировочные сети для участников спецоперации, также они производят блиндажные свечи, талисманы и покупают спецтехнику, сообщает региональное отделение общественного движения "Народный фронт". "В помещении оренбургского казначейства сотрудники создали мини-цех по изготовлению масксетей. Эти изделия, как бронежилет и каска, спасают жизни бойцов. В зале установили три специальных станка. Организовала процесс Алевтина Лабынцева (ведущий специалист-эксперт отдела технологического обеспечения регионального управления Федерального казначейства - ред.). Она показала, как из обычных полос ткани рождается маскировка для танков и блиндажей", - говорится в сообщении. Казначеи также специально приобрели резак для резки ткани. "Уделяя этой работе по полтора часа в день, за пятидневку женщины создают сеть размером три на шесть метров. Чтобы накрыть, например, зенитную установку, нужно 24 таких полотна. Оренбургские казначеи изготовили и отправили через "Народный фронт" порядка 1,5 тысячи квадратных метров маскировочных сетей. Также они занимаются и производством блиндажных свечей, создают для бойцов талисманы, приобретают спецтехнику", - рассказали в организации.
https://ria.ru/20240726/pomosch-1962122634.html
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оренбург, сво
Надежные люди, Оренбург, СВО

Оренбургские казначеи плетут маскировочные сети для участников спецоперации

© Фото : Народный Фронт | Оренбургская областьОренбургские казначеи плетут маскировочные сети для участников спецоперации
Оренбургские казначеи плетут маскировочные сети для участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : Народный Фронт | Оренбургская область
Оренбургские казначеи плетут маскировочные сети для участников спецоперации
Читать ria.ru в
УФА, 29 июл – РИА Новости. Оренбургские казначеи изготавливают маскировочные сети для участников спецоперации, также они производят блиндажные свечи, талисманы и покупают спецтехнику, сообщает региональное отделение общественного движения "Народный фронт".
"В помещении оренбургского казначейства сотрудники создали мини-цех по изготовлению масксетей. Эти изделия, как бронежилет и каска, спасают жизни бойцов. В зале установили три специальных станка. Организовала процесс Алевтина Лабынцева (ведущий специалист-эксперт отдела технологического обеспечения регионального управления Федерального казначейства - ред.). Она показала, как из обычных полос ткани рождается маскировка для танков и блиндажей", - говорится в сообщении.
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Казначеи также специально приобрели резак для резки ткани.
"Уделяя этой работе по полтора часа в день, за пятидневку женщины создают сеть размером три на шесть метров. Чтобы накрыть, например, зенитную установку, нужно 24 таких полотна. Оренбургские казначеи изготовили и отправили через "Народный фронт" порядка 1,5 тысячи квадратных метров маскировочных сетей. Также они занимаются и производством блиндажных свечей, создают для бойцов талисманы, приобретают спецтехнику", - рассказали в организации.
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Надежные людиОренбургСВО
 
 
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