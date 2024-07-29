https://ria.ru/20240729/polsha-1962718864.html

В Польше резко выросло число абортов, сообщили СМИ

В Польше резко выросло число абортов, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.07.2024

В Польше резко выросло число абортов, сообщили СМИ

Число законных абортов в Польше увеличилось в пять раз после того, как в 2020 году Конституционный суд запретил прерывать беременность по причине патологии... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:40

2024-07-29T15:40

2024-07-29T15:40

в мире

польша

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ВАРШАВА, 29 июл – РИА Новости. Число законных абортов в Польше увеличилось в пять раз после того, как в 2020 году Конституционный суд запретил прерывать беременность по причине патологии плода, сообщила газета Rzeczpospolita. По данным издания, это постановление суда, которое было нацелено на рост рождаемости, на практике не работает. "Число легальных абортов выросло в пять раз, поскольку врачи начали использовать ранее не использовавшийся принцип психического здоровья пациентки", - говорится в сообщении. "Ежегодное количество легальных абортов в 2024 году превысит данные, которые были до решения Конституционного суда. Такой вывод следует из последних данных министерства здравоохранения Польши за 2023 год. Они показывают, что было совершено 425 легальных абортов, что почти в три раза больше, чем в 2022 году, когда их было 161. Число абортов увеличивается в несколько раз каждый год, поэтому в этом году, вероятно, произойдет преодоление барьера в тысячу процедур", - пишет издание. В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключениями являются лишь ситуации, в которых возникает угроза жизни беременной женщины, а также случаи, когда беременность наступает в результате изнасилования. Ранее прервать беременность можно было и по причине патологии плода, но осенью 2020 года Конституционный суд Польши постановил, что так называемая евгеническая предпосылка абортов неконституционна. Решение вызвало многочисленные протесты и негодования местного населения. Также противники абортов ожидали, что после этого решения количество абортов в Польше упадет почти до нуля, так как ранее большинство абортов делали из-за пороков развития плода, которые выявлялись с помощью компьютерной томографии. Например, в 2020 году из 1074 процедур 1053 были выполнены по патологическим причинам. После устранения этого условия остались два, ранее редко использовавшиеся, касающиеся угрозы здоровью женщины и ситуации, когда беременность является результатом изнасилования. Но медики нашли выход – теперь они оправдывают перед законом аборты по причине угрозы психическому здоровью матери. Комитет по биоэтике Польской академии наук подтвердил, что угроза здоровью включает и психику. В прошлом году бывший министр здравоохранения Польши Адам Недзельский создал группу, целью которой была разработка рекомендаций по абортам с учетом рисков для психического здоровья. Такой документ пока не создан, но не исключено, что он увидит свет при нынешнем правительстве.

https://ria.ru/20240131/abort-1924598749.html

https://ria.ru/20231030/polsha-1906175294.html

https://ria.ru/20231027/embrion-1905622578.html

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в мире, польша