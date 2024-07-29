https://ria.ru/20240729/poezd-1962810410.html

Пассажир сошедшего под Волгоградом поезда рассказал, как спас себя и других

Пассажир сошедшего под Волгоградом поезда рассказал, как спас себя и других - РИА Новости, 29.07.2024

Пассажир сошедшего под Волгоградом поезда рассказал, как спас себя и других

Пассажир поезда, сошедшего с рельсов под Волгоградом, рассказал РИА Новости, что ему пришлось разбить молотком окно, чтобы спасти себя и других. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T23:09

2024-07-29T23:09

2024-07-29T23:09

происшествия

адлер

тольятти

котельниково

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ВОЛГОГРАД, 29 июл — РИА Новости. Пассажир поезда, сошедшего с рельсов под Волгоградом, рассказал РИА Новости, что ему пришлось разбить молотком окно, чтобы спасти себя и других. Житель Тольятти по имени Владимир вместе с семьёй ехал в Адлер. Перед тем, как поезд сошел с рельсов, он решал кроссворд. "Был удар, после этого всем скомандовал группироваться. Прошло секунды четыре-пять, вагоны стали переворачиваться. Я нашел молоток, разбил окошко, которое внизу оказалось, ну и через низ людей стал вытаскивать. Я всех достал, вещи, пассажиров", - сказал Владимир. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 10 детей. Движение поездов на перегоне остановлено.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

адлер

тольятти

котельниково

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происшествия, адлер, тольятти, котельниково, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом