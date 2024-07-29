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При сходе поезда под Волгоградом пострадали жители Ульяновской области

При сходе поезда под Волгоградом пострадали жители Ульяновской области - РИА Новости, 29.07.2024

При сходе поезда под Волгоградом пострадали жители Ульяновской области

Пять жителей Ульяновской области пострадали в результате схода с рельсов поезда Казань - Адлер под Волгоградом, двое из них находятся в больнице, сообщил... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T22:45

2024-07-29T22:45

2024-07-29T22:45

происшествия

ульяновская область

казань

адлер

алексей русских

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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САМАРА, 29 июл - РИА Новости. Пять жителей Ульяновской области пострадали в результате схода с рельсов поезда Казань - Адлер под Волгоградом, двое из них находятся в больнице, сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 10 детей. "По предварительным данным, пятеро жителей Ульяновской области пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда Казань - Адлер. Держим связь с министерством здравоохранения Волгоградской области. Двое находятся в больнице с сотрясением мозга и ушибами — это мужчина и женщина из Ульяновска", - написал Русских. Трем пострадавшим - женщине с двумя детьми из Димитровграда - госпитализация не потребовалась, добавил глава Ульяновской области. Он отметил, что поручил специалистам минсоцразвития региона выяснить у пострадавших, какая помощь им необходима.

ульяновская область

казань

адлер

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происшествия, ульяновская область, казань, адлер, алексей русских, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом