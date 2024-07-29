При сходе поезда под Волгоградом пострадали жители Ульяновской области

При сходе поезда под Волгоградом пострадали пять жителей Ульяновской области
29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань — Адлер.
29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань — Адлер.
С рельсов, по данным МЧС, сошли девять вагонов, семь опрокинулись.
С рельсов, по данным МЧС, сошли девять вагонов, семь опрокинулись.
В больницу попали 30 человек, всего за медицинской помощью обратились 48 пострадавших.
В больницу попали 30 человек, всего за медицинской помощью обратились 48 пострадавших.
Три человека после ЧП с поездом под Волгоградом находятся в тяжелом состоянии.
Три человека после ЧП с поездом под Волгоградом находятся в тяжелом состоянии.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев направил из региона в Волгоградскую область бригаду хирургов и реаниматологов для помощи пострадавшим.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев направил из региона в Волгоградскую область бригаду хирургов и реаниматологов для помощи пострадавшим.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим.
Пассажиров поезда доставит к месту назначения резервный состав.
Сейчас он отправляется из Волгограда, его подадут под посадку на станции Гремячая. Поезд проследует измененным маршрутом через Петров Вал, Морозовскую и Волгодонскую с выходом на основной маршрут на станции Куберле.
Сейчас он отправляется из Волгограда, его подадут под посадку на станции Гремячая. Поезд проследует измененным маршрутом через Петров Вал, Морозовскую и Волгодонскую с выходом на основной маршрут на станции Куберле.
Эвакуированные после ДТП люди отправлены автотранспортом на станцию Котельниково для размещения на вокзале.
Эвакуированные после ДТП люди отправлены автотранспортом на станцию Котельниково для размещения на вокзале.
29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань — Адлер.
С рельсов, по данным МЧС, сошли девять вагонов, семь опрокинулись.
В больницу попали 30 человек, всего за медицинской помощью обратились 48 пострадавших.
Три человека после ЧП с поездом под Волгоградом находятся в тяжелом состоянии.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев направил из региона в Волгоградскую область бригаду хирургов и реаниматологов для помощи пострадавшим.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим.
Пассажиров поезда доставит к месту назначения резервный состав.
Сейчас он отправляется из Волгограда, его подадут под посадку на станции Гремячая. Поезд проследует измененным маршрутом через Петров Вал, Морозовскую и Волгодонскую с выходом на основной маршрут на станции Куберле.
Эвакуированные после ДТП люди отправлены автотранспортом на станцию Котельниково для размещения на вокзале.