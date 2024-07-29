https://ria.ru/20240729/poezd-1962806439.html

После железнодорожного ЧП под Волгоградом 11 поездов следуют с задержками

После железнодорожного ЧП под Волгоградом 11 поездов следуют с задержками - РИА Новости, 29.07.2024

После железнодорожного ЧП под Волгоградом 11 поездов следуют с задержками

После ДТП с поездом в Волгоградской области с задержками следуют 11 пассажирских поездов, железнодорожники принимают все возможные меры по сокращению опоздания... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T22:22

2024-07-29T22:22

2024-07-29T22:31

происшествия

волгоград

волгоградская область

федеральная пассажирская компания

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

ржд

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

казань

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. После ДТП с поездом в Волгоградской области с задержками следуют 11 пассажирских поездов, железнодорожники принимают все возможные меры по сокращению опоздания поездов, говорится в сообщении Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД).В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли 9 вагонов поезда, 7 вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира."Железнодорожники принимают все возможные меры по сокращению опоздания поездов. В настоящий момент с задержками следуют 11 пассажирских поездов, все они отправлены измененным маршрутом в обход барьерного места", - говорится в сообщении.В ФПК добавили, что сотрудники поездных бригад оказывают помощь и содействие пассажирам, а в вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры поездов, опаздывающих на 4 часа и более, обеспечиваются питанием.Ранее в РЖД сообщили, что часть пассажиров поезда №491 Казань – Адлер уже отправились со станции Гремячая, оставшиеся пассажиры продолжат путь в дополнительном резервном составе из 8 вагонов, специально прибывшим из Волгограда.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

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происшествия, волгоград, волгоградская область, федеральная пассажирская компания, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казань