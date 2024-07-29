https://ria.ru/20240729/poezd-1962799161.html
Пассажиры сошедшего с рельсов поезда рассказали о помощи волгоградцев
Пассажиры сошедшего с рельсов поезда рассказали о помощи волгоградцев - РИА Новости, 29.07.2024
Пассажиры сошедшего с рельсов поезда рассказали о помощи волгоградцев
Жительница Казани Елена, ехавшая в сошедшем с рельсов поезде под Волгоградом, рассказала РИА Новости, что сразу после ЧП местные жители стали помогать... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T20:57
2024-07-29T20:57
2024-07-29T20:57
происшествия
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
волгоградская область
россия
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ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Жительница Казани Елена, ехавшая в сошедшем с рельсов поезде под Волгоградом, рассказала РИА Новости, что сразу после ЧП местные жители стали помогать пассажирам вылезать из вагонов. Жительница Казани Елена вместе с сестрой и внуками ехала поездом в Адлер, а затем хотела отправиться в Абхазию. В момент аварии она почувствовала резкое торможение поезда. "Когда все упали, сначала узнали, все ли живы, целы ли руки-ноги. Потом потихонечку стали подниматься, оказывали друг другу помощь. С дороги подоспели местные жители, приезжающие мужчины. Сразу начали всех нас тихонечко вытаскивать, Знаете, вагон встал так, что дверь наверху открывалась. Мужчины держали дверь, другие подсаживали, третьи принимали, тихонечко вытаскивали", - рассказала агентству Елена. По словам ее сестры, их разместили в пункте временного размещения в местной гостинице, предоставили горячее питание, воду. "Слава богу, все живы. Надеюсь, что утром уже сможем поехать на море", - сказала женщина. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Движение поездов на перегоне остановлено.
https://ria.ru/20240729/poezd-1962797781.html
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происшествия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, волгоградская область, россия
Происшествия, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Волгоградская область, Россия
Пассажиры сошедшего с рельсов поезда рассказали о помощи волгоградцев
Пассажиры поезда рассказали, как волгоградцы спасали их после схода с рельсов
ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Жительница Казани Елена, ехавшая в сошедшем с рельсов поезде под Волгоградом, рассказала РИА Новости, что сразу после ЧП местные жители стали помогать пассажирам вылезать из вагонов.
Жительница Казани
Елена вместе с сестрой и внуками ехала поездом в Адлер
, а затем хотела отправиться в Абхазию
.
В момент аварии она почувствовала резкое торможение поезда.
"Когда все упали, сначала узнали, все ли живы, целы ли руки-ноги. Потом потихонечку стали подниматься, оказывали друг другу помощь. С дороги подоспели местные жители, приезжающие мужчины. Сразу начали всех нас тихонечко вытаскивать, Знаете, вагон встал так, что дверь наверху открывалась. Мужчины держали дверь, другие подсаживали, третьи принимали, тихонечко вытаскивали", - рассказала агентству Елена.
По словам ее сестры, их разместили в пункте временного размещения в местной гостинице, предоставили горячее питание, воду.
"Слава богу, все живы. Надеюсь, что утром уже сможем поехать на море", - сказала женщина.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково
в Волгоградской области
водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ
, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Движение поездов на перегоне остановлено.