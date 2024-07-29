https://ria.ru/20240729/poezd-1962799161.html

Пассажиры сошедшего с рельсов поезда рассказали о помощи волгоградцев

Пассажиры сошедшего с рельсов поезда рассказали о помощи волгоградцев - РИА Новости, 29.07.2024

Пассажиры сошедшего с рельсов поезда рассказали о помощи волгоградцев

Жительница Казани Елена, ехавшая в сошедшем с рельсов поезде под Волгоградом, рассказала РИА Новости, что сразу после ЧП местные жители стали помогать... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T20:57

2024-07-29T20:57

2024-07-29T20:57

происшествия

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

волгоградская область

россия

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ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Жительница Казани Елена, ехавшая в сошедшем с рельсов поезде под Волгоградом, рассказала РИА Новости, что сразу после ЧП местные жители стали помогать пассажирам вылезать из вагонов. Жительница Казани Елена вместе с сестрой и внуками ехала поездом в Адлер, а затем хотела отправиться в Абхазию. В момент аварии она почувствовала резкое торможение поезда. "Когда все упали, сначала узнали, все ли живы, целы ли руки-ноги. Потом потихонечку стали подниматься, оказывали друг другу помощь. С дороги подоспели местные жители, приезжающие мужчины. Сразу начали всех нас тихонечко вытаскивать, Знаете, вагон встал так, что дверь наверху открывалась. Мужчины держали дверь, другие подсаживали, третьи принимали, тихонечко вытаскивали", - рассказала агентству Елена. По словам ее сестры, их разместили в пункте временного размещения в местной гостинице, предоставили горячее питание, воду. "Слава богу, все живы. Надеюсь, что утром уже сможем поехать на море", - сказала женщина. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Движение поездов на перегоне остановлено.

https://ria.ru/20240729/poezd-1962797781.html

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

волгоградская область

россия

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происшествия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, волгоградская область, россия