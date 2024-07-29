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РЖД объяснили отсутствие плит-заграждений на переезде под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024
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20:47 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/poezd-1962797781.html
РЖД объяснили отсутствие плит-заграждений на переезде под Волгоградом
РЖД объяснили отсутствие плит-заграждений на переезде под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024
РЖД объяснили отсутствие плит-заграждений на переезде под Волгоградом
Переезд, где "Камаз" столкнулся с поездом в Волгоградской области, относится к категории, на которых подъемные плиты-заграждения не устанавливаются, сообщили... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T20:47
2024-07-29T20:47
происшествия
волгоградская область
котельниково
ржд
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
россия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Переезд, где "Камаз" столкнулся с поездом в Волгоградской области, относится к категории, на которых подъемные плиты-заграждения не устанавливаются, сообщили РИА Новости в РЖД. "Данный переезд в соответствии с нормативной базой относится к 4-й категории с интенсивностью движения менее 1000 машин в сутки в обоих направлениях. Переезд регулируемый, без дежурного работника, имеет световую и звуковую сигнализацию. Подъемные плиты-заграждения на таких переездах не устанавливаются", - сообщили в РЖД. Там добавили, что в соответствии с правилами дорожного движения водитель автомобиля даже в отсутствие шлагбаума или плит-заграждений обязан убедиться в отсутствии приближающегося поезда, а при наличии светофора остановиться у красного сигнала. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Движение поездов на перегоне остановлено. Железнодорожный переезд в Котельниковском районе Волгоградской области, где сошел с рельсов пассажирский поезд после ДТП с грузовиком, не был оборудован барьерами и шлагбаумом, сообщали РИА Новости сотрудники местной полиции.
https://ria.ru/20240729/poezd-1962789388.html
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волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, котельниково, ржд, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, россия
Происшествия, Волгоградская область, Котельниково, РЖД, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Россия
РЖД объяснили отсутствие плит-заграждений на переезде под Волгоградом

РЖД: переезд под Волгоградом относится к тем, где плиты-заграждения не ставятся

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКабина пассажирского поезда "Казань-Адлер", сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
Кабина пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости
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Кабина пассажирского поезда "Казань-Адлер", сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Переезд, где "Камаз" столкнулся с поездом в Волгоградской области, относится к категории, на которых подъемные плиты-заграждения не устанавливаются, сообщили РИА Новости в РЖД.
"Данный переезд в соответствии с нормативной базой относится к 4-й категории с интенсивностью движения менее 1000 машин в сутки в обоих направлениях. Переезд регулируемый, без дежурного работника, имеет световую и звуковую сигнализацию. Подъемные плиты-заграждения на таких переездах не устанавливаются", - сообщили в РЖД.
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Там добавили, что в соответствии с правилами дорожного движения водитель автомобиля даже в отсутствие шлагбаума или плит-заграждений обязан убедиться в отсутствии приближающегося поезда, а при наличии светофора остановиться у красного сигнала.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Движение поездов на перегоне остановлено.
Железнодорожный переезд в Котельниковском районе Волгоградской области, где сошел с рельсов пассажирский поезд после ДТП с грузовиком, не был оборудован барьерами и шлагбаумом, сообщали РИА Новости сотрудники местной полиции.
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ПроисшествияВолгоградская областьКотельниковоРЖДСход пассажирского поезда с рельсов под ВолгоградомРоссия
 
 
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