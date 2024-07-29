https://ria.ru/20240729/poezd-1962797781.html

РЖД объяснили отсутствие плит-заграждений на переезде под Волгоградом

РЖД объяснили отсутствие плит-заграждений на переезде под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024

РЖД объяснили отсутствие плит-заграждений на переезде под Волгоградом

Переезд, где "Камаз" столкнулся с поездом в Волгоградской области, относится к категории, на которых подъемные плиты-заграждения не устанавливаются, сообщили... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T20:47

2024-07-29T20:47

2024-07-29T20:47

происшествия

волгоградская область

котельниково

ржд

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

россия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Переезд, где "Камаз" столкнулся с поездом в Волгоградской области, относится к категории, на которых подъемные плиты-заграждения не устанавливаются, сообщили РИА Новости в РЖД. "Данный переезд в соответствии с нормативной базой относится к 4-й категории с интенсивностью движения менее 1000 машин в сутки в обоих направлениях. Переезд регулируемый, без дежурного работника, имеет световую и звуковую сигнализацию. Подъемные плиты-заграждения на таких переездах не устанавливаются", - сообщили в РЖД. Там добавили, что в соответствии с правилами дорожного движения водитель автомобиля даже в отсутствие шлагбаума или плит-заграждений обязан убедиться в отсутствии приближающегося поезда, а при наличии светофора остановиться у красного сигнала. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Движение поездов на перегоне остановлено. Железнодорожный переезд в Котельниковском районе Волгоградской области, где сошел с рельсов пассажирский поезд после ДТП с грузовиком, не был оборудован барьерами и шлагбаумом, сообщали РИА Новости сотрудники местной полиции.

https://ria.ru/20240729/poezd-1962789388.html

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

волгоградская область

котельниково

россия

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происшествия, волгоградская область, котельниково, ржд, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, россия