РЖД объяснили отсутствие плит-заграждений на переезде под Волгоградом
РЖД: переезд под Волгоградом относится к тем, где плиты-заграждения не ставятся
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКабина пассажирского поезда "Казань-Адлер", сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
Кабина пассажирского поезда "Казань-Адлер", сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Переезд, где "Камаз" столкнулся с поездом в Волгоградской области, относится к категории, на которых подъемные плиты-заграждения не устанавливаются, сообщили РИА Новости в РЖД.
"Данный переезд в соответствии с нормативной базой относится к 4-й категории с интенсивностью движения менее 1000 машин в сутки в обоих направлениях. Переезд регулируемый, без дежурного работника, имеет световую и звуковую сигнализацию. Подъемные плиты-заграждения на таких переездах не устанавливаются", - сообщили в РЖД.
Там добавили, что в соответствии с правилами дорожного движения водитель автомобиля даже в отсутствие шлагбаума или плит-заграждений обязан убедиться в отсутствии приближающегося поезда, а при наличии светофора остановиться у красного сигнала.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Движение поездов на перегоне остановлено.
Железнодорожный переезд в Котельниковском районе Волгоградской области, где сошел с рельсов пассажирский поезд после ДТП с грузовиком, не был оборудован барьерами и шлагбаумом, сообщали РИА Новости сотрудники местной полиции.