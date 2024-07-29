https://ria.ru/20240729/poezd-1962791223.html

После схода поезда под Волгоградом более 400 человек разместили в ПВР

После схода поезда под Волгоградом более 400 человек разместили в ПВР - РИА Новости, 29.07.2024

После схода поезда под Волгоградом более 400 человек разместили в ПВР

Не менее 416 человек размешены в восьми пунктах временного размещения (ПВР), после столкновения грузовика с поездом под Волгоградом, сообщили в администрации... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T20:01

2024-07-29T20:01

2024-07-29T20:08

происшествия

волгоград

волгоградская область

котельниково

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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СОЧИ, 29 июл – РИА Новости. Не менее 416 человек размешены в восьми пунктах временного размещения (ПВР), после столкновения грузовика с поездом под Волгоградом, сообщили в администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области. "Пострадали 30 человек, из них 10 детей, три человека находятся в тяжелом состоянии и будут переправлены в Волгоград, 416 человек размещены в восьми ПВР в городе Котельниково, они накормлены и обеспечены водой", - говорится в Telegram-канале районной администрации. Уточняется, что оставшиеся на путях вагоны уже отбуксированы на ближайшую станцию, а те, что опрокинулись, будут также отбуксированы на станцию с применением специальной техники. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне остановлено.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

волгоград

волгоградская область

котельниково

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Обстановка на месте схода поезда в Волгоградской области В Волгоградской области все пострадавшие пассажиры извлечены из сошедших с рельсов вагонов, сообщили в МЧС. 2024-07-29T20:01 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоград, волгоградская область, котельниково, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом