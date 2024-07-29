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После схода поезда под Волгоградом более 400 человек разместили в ПВР - РИА Новости, 29.07.2024
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20:01 29.07.2024 (обновлено: 20:08 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/poezd-1962791223.html
После схода поезда под Волгоградом более 400 человек разместили в ПВР
После схода поезда под Волгоградом более 400 человек разместили в ПВР - РИА Новости, 29.07.2024
После схода поезда под Волгоградом более 400 человек разместили в ПВР
Не менее 416 человек размешены в восьми пунктах временного размещения (ПВР), после столкновения грузовика с поездом под Волгоградом, сообщили в администрации... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T20:01
2024-07-29T20:08
происшествия
волгоград
волгоградская область
котельниково
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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СОЧИ, 29 июл – РИА Новости. Не менее 416 человек размешены в восьми пунктах временного размещения (ПВР), после столкновения грузовика с поездом под Волгоградом, сообщили в администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области. "Пострадали 30 человек, из них 10 детей, три человека находятся в тяжелом состоянии и будут переправлены в Волгоград, 416 человек размещены в восьми ПВР в городе Котельниково, они накормлены и обеспечены водой", - говорится в Telegram-канале районной администрации. Уточняется, что оставшиеся на путях вагоны уже отбуксированы на ближайшую станцию, а те, что опрокинулись, будут также отбуксированы на станцию с применением специальной техники. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне остановлено.
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
волгоград
волгоградская область
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Обстановка на месте схода поезда в Волгоградской области
В Волгоградской области все пострадавшие пассажиры извлечены из сошедших с рельсов вагонов, сообщили в МЧС.
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происшествия, волгоград, волгоградская область, котельниково, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Котельниково, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
После схода поезда под Волгоградом более 400 человек разместили в ПВР

После схода поезда под Волгоградом 416 человек разместили в ПВР

Читать ria.ru в
СОЧИ, 29 июл – РИА Новости. Не менее 416 человек размешены в восьми пунктах временного размещения (ПВР), после столкновения грузовика с поездом под Волгоградом, сообщили в администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области.
"Пострадали 30 человек, из них 10 детей, три человека находятся в тяжелом состоянии и будут переправлены в Волгоград, 416 человек размещены в восьми ПВР в городе Котельниково, они накормлены и обеспечены водой", - говорится в Telegram-канале районной администрации.
Последствия схода вагонов пассажирского поезда в Волгоградской области
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань — Адлер.

Кабина пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области

29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань — Адлер.

© РИА Новости
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1 из 12
© РИА Новости / Администрация Котельниковского района | Перейти в медиабанк

С рельсов, по данным МЧС, сошли девять вагонов, семь опрокинулись.

Пострадавшие на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области

С рельсов, по данным МЧС, сошли девять вагонов, семь опрокинулись.

© РИА Новости / Администрация Котельниковского района
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2 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего в поезде на момент аварии находились 803 пассажира.

Пассажиры и сотрудники спасательных служб МЧС РФ на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области

Всего в поезде на момент аварии находились 803 пассажира.

© РИА Новости
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3 из 12
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Около 140 человек получили ссадины и ушибы.

Вагоны пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области

Около 140 человек получили ссадины и ушибы.

© РИА Новости
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4 из 12
© РИА Новости / Администрация Котельниковского района | Перейти в медиабанк

В больницу попали 30 человек, всего за медицинской помощью обратились 48 пострадавших.

Автомобили спецслужб на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области

В больницу попали 30 человек, всего за медицинской помощью обратились 48 пострадавших.

© РИА Новости / Администрация Котельниковского района
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5 из 12
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Три человека после ЧП с поездом под Волгоградом находятся в тяжелом состоянии.

Вагоны пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области

Три человека после ЧП с поездом под Волгоградом находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
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6 из 12
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев направил из региона в Волгоградскую область бригаду хирургов и реаниматологов для помощи пострадавшим.

Кабина пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев направил из региона в Волгоградскую область бригаду хирургов и реаниматологов для помощи пострадавшим.

© РИА Новости
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7 из 12
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим.

Кабина пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим.

© РИА Новости
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8 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Пассажиров поезда доставит к месту назначения резервный состав.

Вагон пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области

Пассажиров поезда доставит к месту назначения резервный состав.

© РИА Новости
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9 из 12
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Сейчас он отправляется из Волгограда, его подадут под посадку на станции Гремячая. Поезд проследует измененным маршрутом через Петров Вал, Морозовскую и Волгодонскую с выходом на основной маршрут на станции Куберле.

Вагоны пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области

Сейчас он отправляется из Волгограда, его подадут под посадку на станции Гремячая. Поезд проследует измененным маршрутом через Петров Вал, Морозовскую и Волгодонскую с выходом на основной маршрут на станции Куберле.

© РИА Новости
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10 из 12
© РИА Новости / Администрация Котельниковского района | Перейти в медиабанк

Эвакуированные после ДТП люди отправлены автотранспортом на станцию Котельниково для размещения на вокзале.

Пострадавшие на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области

Эвакуированные после ДТП люди отправлены автотранспортом на станцию Котельниково для размещения на вокзале.

© РИА Новости / Администрация Котельниковского района
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11 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Организована раздача воды.

Вагоны пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области

Организована раздача воды.

© РИА Новости
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12 из 12

29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань — Адлер.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 12

С рельсов, по данным МЧС, сошли девять вагонов, семь опрокинулись.

© РИА Новости / Администрация Котельниковского района
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2 из 12

Всего в поезде на момент аварии находились 803 пассажира.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 12

Около 140 человек получили ссадины и ушибы.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 12

В больницу попали 30 человек, всего за медицинской помощью обратились 48 пострадавших.

© РИА Новости / Администрация Котельниковского района
Перейти в медиабанк
5 из 12

Три человека после ЧП с поездом под Волгоградом находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 12

Губернатор Ростовской области Василий Голубев направил из региона в Волгоградскую область бригаду хирургов и реаниматологов для помощи пострадавшим.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12

Пассажиров поезда доставит к месту назначения резервный состав.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 12

Сейчас он отправляется из Волгограда, его подадут под посадку на станции Гремячая. Поезд проследует измененным маршрутом через Петров Вал, Морозовскую и Волгодонскую с выходом на основной маршрут на станции Куберле.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 12

Эвакуированные после ДТП люди отправлены автотранспортом на станцию Котельниково для размещения на вокзале.

© РИА Новости / Администрация Котельниковского района
Перейти в медиабанк
11 из 12

Организована раздача воды.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 12
Уточняется, что оставшиеся на путях вагоны уже отбуксированы на ближайшую станцию, а те, что опрокинулись, будут также отбуксированы на станцию с применением специальной техники.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне остановлено.
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ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьКотельниковоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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