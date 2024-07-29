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Пути на месте схода поезда под Волгоградом планируют восстановить до утра
Пути на месте схода поезда под Волгоградом планируют восстановить до утра - РИА Новости, 29.07.2024
Пути на месте схода поезда под Волгоградом планируют восстановить до утра
Работы по восстановлению железнодорожных путей на месте происшествия с поездом в Волгоградской области будут вестись, предварительно, до 5 утра вторника,... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T19:50
2024-07-29T19:50
2024-07-29T19:50
происшествия
волгоградская область
котельниково
андрей бочаров
ржд
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
россия
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СОЧИ, 29 июл - РИА Новости. Работы по восстановлению железнодорожных путей на месте происшествия с поездом в Волгоградской области будут вестись, предварительно, до 5 утра вторника, сообщил РИА Новости губернатор Андрей Бочаров. "Нам бы хотелось, чтобы восстановилось сегодня, сейчас это точно, но я бы дал всё-таки возможность специалистам оценить максимальный объем работ, который необходимо провести. Я думаю, после того как это будет сделано, РЖД непосредственно заявят, когда будут восстановлены пути, мы считаем, что для восстановления нужно, предварительно, (время - ред.) до 5 утра (вторника, совпадает с мск - ред.)", - сказал Бочаров. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне остановлено.
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происшествия, волгоградская область, котельниково, андрей бочаров, ржд, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, россия
Происшествия, Волгоградская область, Котельниково, Андрей Бочаров, РЖД, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Россия
Пути на месте схода поезда под Волгоградом планируют восстановить до утра
Бочаров: восстановление путей после ЧП под Волгоградом продлится до пяти утра