Рейтинг@Mail.ru
Пассажирам сошедшего под Волгоградом поезда вернут стоимость проезда - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/poezd-1962757474.html
Пассажирам сошедшего под Волгоградом поезда вернут стоимость проезда
Пассажирам сошедшего под Волгоградом поезда вернут стоимость проезда - РИА Новости, 29.07.2024
Пассажирам сошедшего под Волгоградом поезда вернут стоимость проезда
Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) возместит пассажирам, находившимся в поезде во время ДТП под Волгоградом, полную стоимость проезда и... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T17:30
2024-07-29T17:30
происшествия
котельниково
волгоградская область
федеральная пассажирская компания
ржд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962749054_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_ad19b4dd7adc7948a86173ca5a29322e.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) возместит пассажирам, находившимся в поезде во время ДТП под Волгоградом, полную стоимость проезда и начислит 24 тысячи баллов, сообщила компания в Telegram-канале. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли 9 вагонов поезда, 7 вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне остановлено. "АО "ФПК" возместит пассажирам, которые находились в поезде во время ДТП в Волгоградской области, полную стоимость проезда и начислят 24 000 баллов по программе "РЖД Бонус". Помимо этого пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от компании АО "СОГАЗ". Узнать более подробную информацию можно по номеру телефона страховой компании: 8-800-333-08-88", - говорится в сообщении ФПК. Найденные вещи, которые были у пострадавших во время схода поезда, будут переданы на станцию Котельниково. ФПК напоминает, что в настоящее время задерживается движение поездов на этом направлении.
https://ria.ru/20240626/poezd-1955689618.html
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
котельниково
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962749054_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_b2285f531ac24a3bee2346bfc5ac98af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, котельниково, волгоградская область, федеральная пассажирская компания, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Котельниково, Волгоградская область, Федеральная пассажирская компания, РЖД, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Пассажирам сошедшего под Волгоградом поезда вернут стоимость проезда

ФПК возместит пассажирам сошедшего под Волгоградом поезда стоимость проезда

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВагоны пассажирского поезда "Казань-Адлер", сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
Вагоны пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вагоны пассажирского поезда "Казань-Адлер", сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) возместит пассажирам, находившимся в поезде во время ДТП под Волгоградом, полную стоимость проезда и начислит 24 тысячи баллов, сообщила компания в Telegram-канале.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли 9 вагонов поезда, 7 вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне остановлено.
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Поезд сошел с рельс через несколько минут после отъезда со станции в Коми
26 июня, 19:38
"АО "ФПК" возместит пассажирам, которые находились в поезде во время ДТП в Волгоградской области, полную стоимость проезда и начислят 24 000 баллов по программе "РЖД Бонус". Помимо этого пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от компании АО "СОГАЗ". Узнать более подробную информацию можно по номеру телефона страховой компании: 8-800-333-08-88", - говорится в сообщении ФПК.
Найденные вещи, которые были у пострадавших во время схода поезда, будут переданы на станцию Котельниково.
ФПК напоминает, что в настоящее время задерживается движение поездов на этом направлении.
Сотрудники МЧС на месте ДТП на трассе Москва — Симферополь в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Крупные ДТП на железнодорожных переездах в России в 2023-2024 годах
9 июля, 13:07
 
ПроисшествияКотельниковоВолгоградская областьФедеральная пассажирская компанияРЖДМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала