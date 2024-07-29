https://ria.ru/20240729/poezd-1962757474.html

Пассажирам сошедшего под Волгоградом поезда вернут стоимость проезда

Пассажирам сошедшего под Волгоградом поезда вернут стоимость проезда - РИА Новости, 29.07.2024

Пассажирам сошедшего под Волгоградом поезда вернут стоимость проезда

Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) возместит пассажирам, находившимся в поезде во время ДТП под Волгоградом, полную стоимость проезда и... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T17:30

2024-07-29T17:30

2024-07-29T17:30

происшествия

котельниково

волгоградская область

федеральная пассажирская компания

ржд

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) возместит пассажирам, находившимся в поезде во время ДТП под Волгоградом, полную стоимость проезда и начислит 24 тысячи баллов, сообщила компания в Telegram-канале. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли 9 вагонов поезда, 7 вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне остановлено. "АО "ФПК" возместит пассажирам, которые находились в поезде во время ДТП в Волгоградской области, полную стоимость проезда и начислят 24 000 баллов по программе "РЖД Бонус". Помимо этого пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от компании АО "СОГАЗ". Узнать более подробную информацию можно по номеру телефона страховой компании: 8-800-333-08-88", - говорится в сообщении ФПК. Найденные вещи, которые были у пострадавших во время схода поезда, будут переданы на станцию Котельниково. ФПК напоминает, что в настоящее время задерживается движение поездов на этом направлении.

https://ria.ru/20240626/poezd-1955689618.html

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

котельниково

волгоградская область

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происшествия, котельниково, волгоградская область, федеральная пассажирская компания, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом