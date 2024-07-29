Рейтинг@Mail.ru
Губернатор сообщил о состоянии пострадавших в ЧП с поездом под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 29.07.2024 (обновлено: 17:25 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/poezd-1962751648.html
Губернатор сообщил о состоянии пострадавших в ЧП с поездом под Волгоградом
Губернатор сообщил о состоянии пострадавших в ЧП с поездом под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024
Губернатор сообщил о состоянии пострадавших в ЧП с поездом под Волгоградом
Три человека после ЧП с поездом под Волгоградом находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем Telegram- канале. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T17:18
2024-07-29T17:25
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
происшествия
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962754505_0:225:2924:1869_1920x0_80_0_0_be282f27366aafb38ce774eb6f099b15.jpg
ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Три человека после ЧП с поездом под Волгоградом находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем Telegram- канале.Ранее власти сообщали, что после ЧП с поездом в Волгоградской области 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Двое - водитель и пассажирка - в тяжелом состоянии."Тридцать человек проходят углубленное медобследование. Из них трое находятся в тяжелом состоянии", - приводит слова Бочарова администрация региона.В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Движение поездов на перегоне остановлено.
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962754505_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dd09dfeacc3a96bb1560052f911342b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, происшествия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Происшествия, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Губернатор сообщил о состоянии пострадавших в ЧП с поездом под Волгоградом

Три человека находятся в тяжелом состоянии после ЧП с поездом под Волгоградом

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРаздача питьевой воды на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
Раздача питьевой воды на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Раздача питьевой воды на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Три человека после ЧП с поездом под Волгоградом находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем Telegram- канале.
Ранее власти сообщали, что после ЧП с поездом в Волгоградской области 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Двое - водитель и пассажирка - в тяжелом состоянии.
«
"Тридцать человек проходят углубленное медобследование. Из них трое находятся в тяжелом состоянии", - приводит слова Бочарова администрация региона.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Движение поездов на перегоне остановлено.
Сотрудники МЧС на месте ДТП на трассе Москва — Симферополь в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Крупные ДТП на железнодорожных переездах в России в 2023-2024 годах
9 июля, 13:07
 
Сход пассажирского поезда с рельсов под ВолгоградомПроисшествияВолгоградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала