https://ria.ru/20240729/poezd-1962751648.html

Губернатор сообщил о состоянии пострадавших в ЧП с поездом под Волгоградом

Губернатор сообщил о состоянии пострадавших в ЧП с поездом под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024

Губернатор сообщил о состоянии пострадавших в ЧП с поездом под Волгоградом

Три человека после ЧП с поездом под Волгоградом находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем Telegram- канале. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T17:18

2024-07-29T17:18

2024-07-29T17:25

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

происшествия

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Три человека после ЧП с поездом под Волгоградом находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем Telegram- канале.Ранее власти сообщали, что после ЧП с поездом в Волгоградской области 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Двое - водитель и пассажирка - в тяжелом состоянии."Тридцать человек проходят углубленное медобследование. Из них трое находятся в тяжелом состоянии", - приводит слова Бочарова администрация региона.В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Движение поездов на перегоне остановлено.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

волгоградская область

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сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, происшествия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)