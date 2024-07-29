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После ЧП с поездом под Волгоградом госпитализировали 55 человек - РИА Новости, 29.07.2024
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17:12 29.07.2024 (обновлено: 19:02 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/poezd-1962747832.html
После ЧП с поездом под Волгоградом госпитализировали 55 человек
После ЧП с поездом под Волгоградом госпитализировали 55 человек - РИА Новости, 29.07.2024
После ЧП с поездом под Волгоградом госпитализировали 55 человек
Число госпитализированных после схода вагонов пассажирского поезда в Волгоградской области достигло 55, сообщил Росжелдор. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T17:12
2024-07-29T19:02
происшествия
волгоградская область
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
ржд
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Число госпитализированных после схода вагонов пассажирского поезда в Волгоградской области достигло 55, сообщил Росжелдор. "Всего в составе поезда было 20 вагонов, в которых находилось 813 человек. Предварительно, пострадали 140 пассажиров, из них восемь детей. Пятьдесят пять человек госпитализированы в ЦРБ города Котельниково", — говорится в релизе.Ранее областная администрация сообщала о 30 попавших в больницу, из которых 15 детей. По словам губернатора Андрея Бочарова, 30 человек проходят углубленное медобследование, из них трое находятся в тяжелом состоянии.В РЖД уточнили, что среди пострадавших — помощник машиниста, два проводника-студотрядовца и водитель автомобиля. Около ста человек с ушибами и ссадинами получили медицинскую помощь на месте.В понедельник вечером в МЧС заявили, что всех пассажиров извлекли из сошедших с рельсов вагонов. После их установки спасатели совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии помогут людям забрать свои вещи и добраться до станции, откуда они на резервном поезде проследуют к местам отдыха.Авария произошла в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково. Причиной стал грузовик, выехавший на переезд на запрещающий сигнал. Машинист поезда Казань — Адлер применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. С рельсов сошли девять вагонов, семь из них опрокинулись.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
https://ria.ru/20240729/poezd-1962743859.html
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Кадры с места аварии под Волгоградом
Кадры с места аварии под Волгоградом
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Работа спасателей на месте схода поезда
Работа спасателей на месте схода поезда
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происшествия, волгоградская область, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), ржд, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоградская область, Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), РЖД, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
После ЧП с поездом под Волгоградом госпитализировали 55 человек

Росжелдор: после схода поезда под Волгоградом госпитализировали 55 человек

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Число госпитализированных после схода вагонов пассажирского поезда в Волгоградской области достигло 55, сообщил Росжелдор.
"Всего в составе поезда было 20 вагонов, в которых находилось 813 человек. Предварительно, пострадали 140 пассажиров, из них восемь детей. Пятьдесят пять человек госпитализированы в ЦРБ города Котельниково", — говорится в релизе.
Ранее областная администрация сообщала о 30 попавших в больницу, из которых 15 детей.
По словам губернатора Андрея Бочарова, 30 человек проходят углубленное медобследование, из них трое находятся в тяжелом состоянии.
В РЖД уточнили, что среди пострадавших — помощник машиниста, два проводника-студотрядовца и водитель автомобиля. Около ста человек с ушибами и ссадинами получили медицинскую помощь на месте.
В понедельник вечером в МЧС заявили, что всех пассажиров извлекли из сошедших с рельсов вагонов. После их установки спасатели совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии помогут людям забрать свои вещи и добраться до станции, откуда они на резервном поезде проследуют к местам отдыха.
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Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".
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ПроисшествияВолгоградская областьФедеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)РЖДСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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