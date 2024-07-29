https://ria.ru/20240729/poezd-1962747832.html

После ЧП с поездом под Волгоградом госпитализировали 55 человек

После ЧП с поездом под Волгоградом госпитализировали 55 человек - РИА Новости, 29.07.2024

После ЧП с поездом под Волгоградом госпитализировали 55 человек

Число госпитализированных после схода вагонов пассажирского поезда в Волгоградской области достигло 55, сообщил Росжелдор. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T17:12

2024-07-29T17:12

2024-07-29T19:02

происшествия

волгоградская область

федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)

ржд

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Число госпитализированных после схода вагонов пассажирского поезда в Волгоградской области достигло 55, сообщил Росжелдор. "Всего в составе поезда было 20 вагонов, в которых находилось 813 человек. Предварительно, пострадали 140 пассажиров, из них восемь детей. Пятьдесят пять человек госпитализированы в ЦРБ города Котельниково", — говорится в релизе.Ранее областная администрация сообщала о 30 попавших в больницу, из которых 15 детей. По словам губернатора Андрея Бочарова, 30 человек проходят углубленное медобследование, из них трое находятся в тяжелом состоянии.В РЖД уточнили, что среди пострадавших — помощник машиниста, два проводника-студотрядовца и водитель автомобиля. Около ста человек с ушибами и ссадинами получили медицинскую помощь на месте.В понедельник вечером в МЧС заявили, что всех пассажиров извлекли из сошедших с рельсов вагонов. После их установки спасатели совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии помогут людям забрать свои вещи и добраться до станции, откуда они на резервном поезде проследуют к местам отдыха.Авария произошла в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково. Причиной стал грузовик, выехавший на переезд на запрещающий сигнал. Машинист поезда Казань — Адлер применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. С рельсов сошли девять вагонов, семь из них опрокинулись.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

https://ria.ru/20240729/poezd-1962743859.html

волгоградская область

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Кадры с места аварии под Волгоградом Кадры с места аварии под Волгоградом 2024-07-29T17:12 true PT0M10S

Работа спасателей на месте схода поезда Работа спасателей на месте схода поезда 2024-07-29T17:12 true PT0M33S

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происшествия, волгоградская область, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), ржд, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом