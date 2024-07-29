Рейтинг@Mail.ru
Пассажиров сошедшего под Волгоградом поезда доставят к месту назначения - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/poezd-1962730365.html
Пассажиров сошедшего под Волгоградом поезда доставят к месту назначения
Пассажиров сошедшего под Волгоградом поезда доставят к месту назначения - РИА Новости, 29.07.2024
Пассажиров сошедшего под Волгоградом поезда доставят к месту назначения
Пассажиров поезда Казань - Адлер, вагоны которого сошли под Волгоградом, доставит к месту назначения резервный состав, эвакуированные после ДТП люди отправлены... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T16:20
2024-07-29T16:20
происшествия
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962724607_0:0:1124:633_1920x0_80_0_0_a49529d8596aaf6215e0b2613c5f8dbf.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пассажиров поезда Казань - Адлер, вагоны которого сошли под Волгоградом, доставит к месту назначения резервный состав, эвакуированные после ДТП люди отправлены автотранспортом на станцию Котельниково для размещения на вокзале, организована раздача воды, сообщили РЖД. В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. Сошли восемь вагонов. Всего в поезде на момент аварии находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Есть госпитализированные. Движение поездов на перегоне остановлено. "Пассажиров поезда №491 Казань - Адлер доставит к месту назначения резервный состав", - говорится в сообщении. В настоящее время он отправляется из Волгограда и будет подан под посадку на станции Гремячая. Он проследует измененным маршрутом через станции Петров Вал, Морозовская, Волгодонская с выходом на основной маршрут на станции Куберле. "Пассажиры, эвакуированные из поезда №491 Казань - Адлер после ДТП на железнодорожном переезде в Волгоградской области, отправлены автотранспортом на станцию Котельниково для размещения на вокзале. Организована раздача воды", - пишут РЖД. По прибытии резервного состава пассажиры будут доставлены к нему автобусами.
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
https://ria.ru/20240630/provodnik-1956390724.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962724607_129:0:1089:720_1920x0_80_0_0_e1f748eed624d8f4e7080f675d85ed42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Пассажиров сошедшего под Волгоградом поезда доставят к месту назначения

Пассажиров поезда Казань — Адлер доставят к месту назначения резервным составом

© РИА Новости / Администрация Котельниковского района | Перейти в медиабанкСотрудники спасательных служб МЧС РФ на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
Сотрудники спасательных служб МЧС РФ на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Администрация Котельниковского района
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательных служб МЧС РФ на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пассажиров поезда Казань - Адлер, вагоны которого сошли под Волгоградом, доставит к месту назначения резервный состав, эвакуированные после ДТП люди отправлены автотранспортом на станцию Котельниково для размещения на вокзале, организована раздача воды, сообщили РЖД.
В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. Сошли восемь вагонов. Всего в поезде на момент аварии находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Есть госпитализированные. Движение поездов на перегоне остановлено.
Сотрудники МЧС на месте ДТП на трассе Москва — Симферополь в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Крупные ДТП на железнодорожных переездах в России в 2023-2024 годах
9 июля, 13:07
«
"Пассажиров поезда №491 Казань - Адлер доставит к месту назначения резервный состав", - говорится в сообщении.
В настоящее время он отправляется из Волгограда и будет подан под посадку на станции Гремячая. Он проследует измененным маршрутом через станции Петров Вал, Морозовская, Волгодонская с выходом на основной маршрут на станции Куберле.
© vk.com/kotelnikovo_34Работа экстренных служб на месте схода поезда в Волгоградской области
Работа экстренных служб на месте схода поезда в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© vk.com/kotelnikovo_34
Работа экстренных служб на месте схода поезда в Волгоградской области
"Пассажиры, эвакуированные из поезда №491 Казань - Адлер после ДТП на железнодорожном переезде в Волгоградской области, отправлены автотранспортом на станцию Котельниково для размещения на вокзале. Организована раздача воды", - пишут РЖД.
По прибытии резервного состава пассажиры будут доставлены к нему автобусами.
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Проводник рассказал, как люди выбирались из сошедшего в Коми поезда
30 июня, 00:15
 
ПроисшествияСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала