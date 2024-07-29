https://ria.ru/20240729/poezd-1962730365.html

Пассажиров сошедшего под Волгоградом поезда доставят к месту назначения

Пассажиров сошедшего под Волгоградом поезда доставят к месту назначения - РИА Новости, 29.07.2024

Пассажиров сошедшего под Волгоградом поезда доставят к месту назначения

Пассажиров поезда Казань - Адлер, вагоны которого сошли под Волгоградом, доставит к месту назначения резервный состав, эвакуированные после ДТП люди отправлены... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T16:20

2024-07-29T16:20

2024-07-29T16:20

происшествия

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пассажиров поезда Казань - Адлер, вагоны которого сошли под Волгоградом, доставит к месту назначения резервный состав, эвакуированные после ДТП люди отправлены автотранспортом на станцию Котельниково для размещения на вокзале, организована раздача воды, сообщили РЖД. В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. Сошли восемь вагонов. Всего в поезде на момент аварии находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Есть госпитализированные. Движение поездов на перегоне остановлено. "Пассажиров поезда №491 Казань - Адлер доставит к месту назначения резервный состав", - говорится в сообщении. В настоящее время он отправляется из Волгограда и будет подан под посадку на станции Гремячая. Он проследует измененным маршрутом через станции Петров Вал, Морозовская, Волгодонская с выходом на основной маршрут на станции Куберле. "Пассажиры, эвакуированные из поезда №491 Казань - Адлер после ДТП на железнодорожном переезде в Волгоградской области, отправлены автотранспортом на станцию Котельниково для размещения на вокзале. Организована раздача воды", - пишут РЖД. По прибытии резервного состава пассажиры будут доставлены к нему автобусами.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

https://ria.ru/20240630/provodnik-1956390724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом