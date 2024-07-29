https://ria.ru/20240729/poezd-1962730365.html
Пассажиров сошедшего под Волгоградом поезда доставят к месту назначения
Пассажиров сошедшего под Волгоградом поезда доставят к месту назначения - РИА Новости, 29.07.2024
Пассажиров сошедшего под Волгоградом поезда доставят к месту назначения
Пассажиров поезда Казань - Адлер, вагоны которого сошли под Волгоградом, доставит к месту назначения резервный состав, эвакуированные после ДТП люди отправлены... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T16:20
2024-07-29T16:20
2024-07-29T16:20
происшествия
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962724607_0:0:1124:633_1920x0_80_0_0_a49529d8596aaf6215e0b2613c5f8dbf.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пассажиров поезда Казань - Адлер, вагоны которого сошли под Волгоградом, доставит к месту назначения резервный состав, эвакуированные после ДТП люди отправлены автотранспортом на станцию Котельниково для размещения на вокзале, организована раздача воды, сообщили РЖД. В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. Сошли восемь вагонов. Всего в поезде на момент аварии находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Есть госпитализированные. Движение поездов на перегоне остановлено. "Пассажиров поезда №491 Казань - Адлер доставит к месту назначения резервный состав", - говорится в сообщении. В настоящее время он отправляется из Волгограда и будет подан под посадку на станции Гремячая. Он проследует измененным маршрутом через станции Петров Вал, Морозовская, Волгодонская с выходом на основной маршрут на станции Куберле. "Пассажиры, эвакуированные из поезда №491 Казань - Адлер после ДТП на железнодорожном переезде в Волгоградской области, отправлены автотранспортом на станцию Котельниково для размещения на вокзале. Организована раздача воды", - пишут РЖД. По прибытии резервного состава пассажиры будут доставлены к нему автобусами.
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
https://ria.ru/20240630/provodnik-1956390724.html
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происшествия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Пассажиров сошедшего под Волгоградом поезда доставят к месту назначения
Пассажиров поезда Казань — Адлер доставят к месту назначения резервным составом
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пассажиров поезда Казань - Адлер, вагоны которого сошли под Волгоградом, доставит к месту назначения резервный состав, эвакуированные после ДТП люди отправлены автотранспортом на станцию Котельниково для размещения на вокзале, организована раздача воды, сообщили РЖД.
В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области
водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. Сошли восемь вагонов. Всего в поезде на момент аварии находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Есть госпитализированные. Движение поездов на перегоне остановлено.
«
"Пассажиров поезда №491 Казань - Адлер доставит к месту назначения резервный состав", - говорится в сообщении.
В настоящее время он отправляется из Волгограда и будет подан под посадку на станции Гремячая. Он проследует измененным маршрутом через станции Петров Вал, Морозовская, Волгодонская с выходом на основной маршрут на станции Куберле.
"Пассажиры, эвакуированные из поезда №491 Казань - Адлер после ДТП на железнодорожном переезде в Волгоградской области, отправлены автотранспортом на станцию Котельниково для размещения на вокзале. Организована раздача воды", - пишут РЖД.
По прибытии резервного состава пассажиры будут доставлены к нему автобусами.