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Мурашко взял на контроль помощь пострадавшим в ЧП с поездом под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024
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16:04 29.07.2024 (обновлено: 16:10 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/poezd-1962726132.html
Мурашко взял на контроль помощь пострадавшим в ЧП с поездом под Волгоградом
Мурашко взял на контроль помощь пострадавшим в ЧП с поездом под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024
Мурашко взял на контроль помощь пострадавшим в ЧП с поездом под Волгоградом
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим при сходе поезда в Волгоградской области, сообщил помощник... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T16:04
2024-07-29T16:10
происшествия
россия
волгоградская область
михаил мурашко
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
алексей кузнецов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим при сходе поезда в Волгоградской области, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. Сошли восемь вагонов. Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Есть госпитализированные. Движение поездов на перегоне остановлено."Оказание медицинской помощи пострадавшим взял под личный контроль Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что на месте происшествия работают 35 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф, медики оказывают медицинскую помощь пострадавшим. На место направлены дополнительные авиамедицинские бригады, добавил Кузнецов.По оперативным данным, в стационар Котельниковской ЦРБ доставлены 30 человек, в том числе 15 детей. Двое пострадавших в тяжелом состоянии, состояние остальных стабильное, пояснил Кузнецов.
https://ria.ru/20240729/postradavshie-1962721210.html
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происшествия, россия, волгоградская область, михаил мурашко, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, алексей кузнецов
Происшествия, Россия, Волгоградская область, Михаил Мурашко, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Алексей Кузнецов
Мурашко взял на контроль помощь пострадавшим в ЧП с поездом под Волгоградом

Мурашко взял на контроль помощь пострадавшим при сходе поезда под Волгоградом

© РИА Новости / Администрация Котельниковского района | Перейти в медиабанкМесто схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области
Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Администрация Котельниковского района
Перейти в медиабанк
Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим при сходе поезда в Волгоградской области, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.
В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. Сошли восемь вагонов. Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Есть госпитализированные. Движение поездов на перегоне остановлено.
Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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"Оказание медицинской помощи пострадавшим взял под личный контроль Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что на месте происшествия работают 35 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф, медики оказывают медицинскую помощь пострадавшим. На место направлены дополнительные авиамедицинские бригады, добавил Кузнецов.
По оперативным данным, в стационар Котельниковской ЦРБ доставлены 30 человек, в том числе 15 детей. Двое пострадавших в тяжелом состоянии, состояние остальных стабильное, пояснил Кузнецов.
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ПроисшествияРоссияВолгоградская областьМихаил МурашкоСход пассажирского поезда с рельсов под ВолгоградомАлексей Кузнецов
 
 
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