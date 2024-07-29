https://ria.ru/20240729/poezd-1962726132.html

Мурашко взял на контроль помощь пострадавшим в ЧП с поездом под Волгоградом

Мурашко взял на контроль помощь пострадавшим в ЧП с поездом под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024

Мурашко взял на контроль помощь пострадавшим в ЧП с поездом под Волгоградом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим при сходе поезда в Волгоградской области, сообщил помощник... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T16:04

2024-07-29T16:04

2024-07-29T16:10

происшествия

россия

волгоградская область

михаил мурашко

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

алексей кузнецов

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим при сходе поезда в Волгоградской области, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. Сошли восемь вагонов. Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Есть госпитализированные. Движение поездов на перегоне остановлено."Оказание медицинской помощи пострадавшим взял под личный контроль Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что на месте происшествия работают 35 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф, медики оказывают медицинскую помощь пострадавшим. На место направлены дополнительные авиамедицинские бригады, добавил Кузнецов.По оперативным данным, в стационар Котельниковской ЦРБ доставлены 30 человек, в том числе 15 детей. Двое пострадавших в тяжелом состоянии, состояние остальных стабильное, пояснил Кузнецов.

https://ria.ru/20240729/postradavshie-1962721210.html

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

россия

волгоградская область

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происшествия, россия, волгоградская область, михаил мурашко, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, алексей кузнецов