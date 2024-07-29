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Дети ехали с конкурса из Казани в поезде, вагоны которого сошли с рельсов - РИА Новости, 29.07.2024
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15:53 29.07.2024 (обновлено: 16:17 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/poezd-1962722534.html
Дети ехали с конкурса из Казани в поезде, вагоны которого сошли с рельсов
Дети ехали с конкурса из Казани в поезде, вагоны которого сошли с рельсов - РИА Новости, 29.07.2024
Дети ехали с конкурса из Казани в поезде, вагоны которого сошли с рельсов
Дети из Сочи, участвовавшие в конкурсе, возвращались из Казани на поезде, вагоны которого сошли с рельсов под Волгоградом, они живы, но сильно напуганы,... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:53
2024-07-29T16:17
происшествия
волгоградская область
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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СОЧИ, 29 июл - РИА Новости. Дети из Сочи, участвовавшие в конкурсе, возвращались из Казани на поезде, вагоны которого сошли с рельсов под Волгоградом, они живы, но сильно напуганы, сообщили мэр Сочи Прошунин в своем Telegram-канале."Руководитель студии, она с ними ездила, они (дети - ред.) возвращались обратно, с этого конкурса… она (руководитель группы - ред.) ответила, что дети все живы, здоровы, единственное - очень сильно напуганы. Их эвакуировали, они находятся в детском саду Волгоградской области", - сказала собеседница агентства.Она отметила, что дети находятся под присмотром руководителя группы. Как добавили РИА Новости в сочинской администрации, дети отправлялись на конкурс из Сочи под руководством кураторов частной студии, сейчас они находятся в детском саду в Волгоградской области.По уточненным данным мэра Сочи Андрея Прошунина, в Адлер ехали 17 сочинских детей, с ними четверо взрослых, их жизни ничего не угрожает."Группа возвращалась с конкурса талантов. Мы уже связались с руководителем и получили подтверждение, что с детьми всё в порядке", - написал Прошунин.В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. В результате произошел сход с рельсов восьми вагонов пассажирского поезда, 140 человек пострадали.
https://ria.ru/20240630/provodnik-1956390724.html
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происшествия, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоградская область, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Дети ехали с конкурса из Казани в поезде, вагоны которого сошли с рельсов

Дети из Сочи, которые ехали в поезде, сошедшем с рельсов, живы, но напуганы

© РИА Новости / Администрация Котельниковского района | Перейти в медиабанкМесто схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области
Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Администрация Котельниковского района
Перейти в медиабанк
Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области
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СОЧИ, 29 июл - РИА Новости. Дети из Сочи, участвовавшие в конкурсе, возвращались из Казани на поезде, вагоны которого сошли с рельсов под Волгоградом, они живы, но сильно напуганы, сообщили мэр Сочи Прошунин в своем Telegram-канале.
«
"Руководитель студии, она с ними ездила, они (дети - ред.) возвращались обратно, с этого конкурса… она (руководитель группы - ред.) ответила, что дети все живы, здоровы, единственное - очень сильно напуганы. Их эвакуировали, они находятся в детском саду Волгоградской области", - сказала собеседница агентства.
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Она отметила, что дети находятся под присмотром руководителя группы. Как добавили РИА Новости в сочинской администрации, дети отправлялись на конкурс из Сочи под руководством кураторов частной студии, сейчас они находятся в детском саду в Волгоградской области.
По уточненным данным мэра Сочи Андрея Прошунина, в Адлер ехали 17 сочинских детей, с ними четверо взрослых, их жизни ничего не угрожает.
© vk.com/kotelnikovo_34Работа экстренных служб на месте схода поезда в Волгоградской области
Работа экстренных служб на месте схода поезда в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© vk.com/kotelnikovo_34
Работа экстренных служб на месте схода поезда в Волгоградской области
«
"Группа возвращалась с конкурса талантов. Мы уже связались с руководителем и получили подтверждение, что с детьми всё в порядке", - написал Прошунин.
В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. В результате произошел сход с рельсов восьми вагонов пассажирского поезда, 140 человек пострадали.
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ПроисшествияВолгоградская областьСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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