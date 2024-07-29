https://ria.ru/20240729/poezd-1962722534.html

Дети ехали с конкурса из Казани в поезде, вагоны которого сошли с рельсов

Дети ехали с конкурса из Казани в поезде, вагоны которого сошли с рельсов - РИА Новости, 29.07.2024

Дети ехали с конкурса из Казани в поезде, вагоны которого сошли с рельсов

Дети из Сочи, участвовавшие в конкурсе, возвращались из Казани на поезде, вагоны которого сошли с рельсов под Волгоградом, они живы, но сильно напуганы,... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:53

2024-07-29T15:53

2024-07-29T16:17

происшествия

волгоградская область

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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СОЧИ, 29 июл - РИА Новости. Дети из Сочи, участвовавшие в конкурсе, возвращались из Казани на поезде, вагоны которого сошли с рельсов под Волгоградом, они живы, но сильно напуганы, сообщили мэр Сочи Прошунин в своем Telegram-канале."Руководитель студии, она с ними ездила, они (дети - ред.) возвращались обратно, с этого конкурса… она (руководитель группы - ред.) ответила, что дети все живы, здоровы, единственное - очень сильно напуганы. Их эвакуировали, они находятся в детском саду Волгоградской области", - сказала собеседница агентства.Она отметила, что дети находятся под присмотром руководителя группы. Как добавили РИА Новости в сочинской администрации, дети отправлялись на конкурс из Сочи под руководством кураторов частной студии, сейчас они находятся в детском саду в Волгоградской области.По уточненным данным мэра Сочи Андрея Прошунина, в Адлер ехали 17 сочинских детей, с ними четверо взрослых, их жизни ничего не угрожает."Группа возвращалась с конкурса талантов. Мы уже связались с руководителем и получили подтверждение, что с детьми всё в порядке", - написал Прошунин.В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. В результате произошел сход с рельсов восьми вагонов пассажирского поезда, 140 человек пострадали.

https://ria.ru/20240630/provodnik-1956390724.html

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом