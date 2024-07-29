https://ria.ru/20240729/poezd-1962709835.html

МЧС уточнило информацию о сходе вагонов под Волгоградом

МЧС уточнило информацию о сходе вагонов под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024

МЧС уточнило информацию о сходе вагонов под Волгоградом

По уточненной информации, в Волгоградской области произошел сход девяти вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:12

2024-07-29T15:12

2024-07-29T15:36

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

волгоградская область

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. По уточненной информации, в Волгоградской области произошел сход девяти вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Отмечается, что спасатели занимаются деблокированием пострадавших, им оказывается первая помощь. По предварительной информации, пострадали более 100 человек. В настоящее время пассажиры доставляются в пункты временного размещения, в готовности к развёртыванию восемь пунктов в городе Котельниково. Кроме того, к месту аварии следует аварийно-восстановительный и пожарный поезд со станции Максима Горького."По уточнённой информации, произошёл сход девяти вагонов, семи вагонов - с опрокидыванием", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

волгоградская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом