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МЧС уточнило информацию о сходе вагонов под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024
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15:12 29.07.2024 (обновлено: 15:36 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/poezd-1962709835.html
МЧС уточнило информацию о сходе вагонов под Волгоградом
МЧС уточнило информацию о сходе вагонов под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024
МЧС уточнило информацию о сходе вагонов под Волгоградом
По уточненной информации, в Волгоградской области произошел сход девяти вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:12
2024-07-29T15:36
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
волгоградская область
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. По уточненной информации, в Волгоградской области произошел сход девяти вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Отмечается, что спасатели занимаются деблокированием пострадавших, им оказывается первая помощь. По предварительной информации, пострадали более 100 человек. В настоящее время пассажиры доставляются в пункты временного размещения, в готовности к развёртыванию восемь пунктов в городе Котельниково. Кроме того, к месту аварии следует аварийно-восстановительный и пожарный поезд со станции Максима Горького."По уточнённой информации, произошёл сход девяти вагонов, семи вагонов - с опрокидыванием", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
волгоградская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Волгоградская область, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
МЧС уточнило информацию о сходе вагонов под Волгоградом

МЧС: по уточненной информации девять вагонов сошли с рельсов, семь опрокинулись

© РИА Новости / Администрация Котельниковского района | Перейти в медиабанкМесто схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области
Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Администрация Котельниковского района
Перейти в медиабанк
Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. По уточненной информации, в Волгоградской области произошел сход девяти вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
© МЧС РФРабота спасателей на месте схода поезда
Работа спасателей на месте схода поезда - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© МЧС РФ
Работа спасателей на месте схода поезда
Отмечается, что спасатели занимаются деблокированием пострадавших, им оказывается первая помощь. По предварительной информации, пострадали более 100 человек. В настоящее время пассажиры доставляются в пункты временного размещения, в готовности к развёртыванию восемь пунктов в городе Котельниково. Кроме того, к месту аварии следует аварийно-восстановительный и пожарный поезд со станции Максима Горького.
«
"По уточнённой информации, произошёл сход девяти вагонов, семи вагонов - с опрокидыванием", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияВолгоградская областьСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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