https://ria.ru/20240729/poezd-1962706134.html
После схода поезда под Волгоградом 20 человек доставили в больницу
После схода поезда под Волгоградом 20 человек доставили в больницу - РИА Новости, 29.07.2024
После схода поезда под Волгоградом 20 человек доставили в больницу
Двадцать пострадавших доставили в больницу после аварии поезда в Волгоградской области, сообщила администрация региона в Telegram-канале со ссылкой на... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:56
2024-07-29T14:56
2024-07-29T15:35
волгоградская область
происшествия
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962697822_118:0:1195:606_1920x0_80_0_0_755eb4580cf5cbb1012a1baa9a88159f.jpg
ВОЛГОГРАД, 29 июл — РИА Новости. Двадцать пострадавших доставили в больницу после аварии поезда в Волгоградской области, сообщила администрация региона в Telegram-канале со ссылкой на оперативный штаб."В Котельниковскую ЦРБ доставлены 20 человек, в том числе семь детей", — говорится в публикации.Отмечается, что на месте работают 22 бригады скорой помощи, дополнительно направили еще четыре бригады.Компания РЖД, в свою очередь, сообщила, что госпитализировали 16 человек: 13 взрослых пассажиров, одного ребенка и двух проводников.Всего в поезде находились 803 пассажира, около 140 человек получили ссадины и ушибы.Авария произошла в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково. Причиной ЧП стал грузовик, выехавший на переезд на запрещающий сигнал. Машинист поезда Казань — Адлер применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. С рельсов сошли девять вагонов, семь из них опрокинулись.В РЖД подчеркнули, что железная дорога в этом месте хорошо просматривается и видимость для водителя составляла более километра.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".К месту ЧП направили два восстановительных поезда.РЖД открыли горячую линию: 8-800-775-00-00, далее нажать 2.
https://ria.ru/20240729/poezd-1962703136.html
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
волгоградская область
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волгоградская область, происшествия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Волгоградская область, Происшествия, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
После схода поезда под Волгоградом 20 человек доставили в больницу
Семь детей и 13 взрослых, пострадавших при сходе поезда, доставили в больницу
ВОЛГОГРАД, 29 июл — РИА Новости.
Двадцать пострадавших доставили в больницу после аварии поезда в Волгоградской области, сообщила администрация региона в Telegram-канале
со ссылкой на оперативный штаб.
"В Котельниковскую ЦРБ доставлены 20 человек, в том числе семь детей", — говорится в публикации.
Отмечается, что на месте работают 22 бригады скорой помощи, дополнительно направили еще четыре бригады.
Компания РЖД
, в свою очередь, сообщила, что госпитализировали 16 человек: 13 взрослых пассажиров, одного ребенка и двух проводников.
Всего в поезде находились 803 пассажира, около 140 человек получили ссадины и ушибы.
Авария произошла в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково
. Причиной ЧП стал грузовик, выехавший на переезд на запрещающий сигнал. Машинист поезда Казань
— Адлер
применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. С рельсов сошли девять вагонов, семь из них опрокинулись.
В РЖД подчеркнули, что железная дорога в этом месте хорошо просматривается и видимость для водителя составляла более километра.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".
К месту ЧП направили два восстановительных поезда.
РЖД открыли горячую линию: 8-800-775-00-00, далее нажать 2.