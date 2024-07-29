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После схода поезда под Волгоградом 20 человек доставили в больницу - РИА Новости, 29.07.2024
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14:56 29.07.2024 (обновлено: 15:35 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/poezd-1962706134.html
После схода поезда под Волгоградом 20 человек доставили в больницу
После схода поезда под Волгоградом 20 человек доставили в больницу - РИА Новости, 29.07.2024
После схода поезда под Волгоградом 20 человек доставили в больницу
Двадцать пострадавших доставили в больницу после аварии поезда в Волгоградской области, сообщила администрация региона в Telegram-канале со ссылкой на... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:56
2024-07-29T15:35
волгоградская область
происшествия
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ВОЛГОГРАД, 29 июл — РИА Новости. Двадцать пострадавших доставили в больницу после аварии поезда в Волгоградской области, сообщила администрация региона в Telegram-канале со ссылкой на оперативный штаб."В Котельниковскую ЦРБ доставлены 20 человек, в том числе семь детей", — говорится в публикации.Отмечается, что на месте работают 22 бригады скорой помощи, дополнительно направили еще четыре бригады.Компания РЖД, в свою очередь, сообщила, что госпитализировали 16 человек: 13 взрослых пассажиров, одного ребенка и двух проводников.Всего в поезде находились 803 пассажира, около 140 человек получили ссадины и ушибы.Авария произошла в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково. Причиной ЧП стал грузовик, выехавший на переезд на запрещающий сигнал. Машинист поезда Казань — Адлер применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. С рельсов сошли девять вагонов, семь из них опрокинулись.В РЖД подчеркнули, что железная дорога в этом месте хорошо просматривается и видимость для водителя составляла более километра.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".К месту ЧП направили два восстановительных поезда.РЖД открыли горячую линию: 8-800-775-00-00, далее нажать 2.
https://ria.ru/20240729/poezd-1962703136.html
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
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волгоградская область, происшествия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Волгоградская область, Происшествия, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
После схода поезда под Волгоградом 20 человек доставили в больницу

Семь детей и 13 взрослых, пострадавших при сходе поезда, доставили в больницу

© РИА Новости / Администрация Котельниковского района | Перейти в медиабанкМесто схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области
Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Администрация Котельниковского района
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Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 29 июл — РИА Новости. Двадцать пострадавших доставили в больницу после аварии поезда в Волгоградской области, сообщила администрация региона в Telegram-канале со ссылкой на оперативный штаб.
"В Котельниковскую ЦРБ доставлены 20 человек, в том числе семь детей", — говорится в публикации.
© РИА Новости / Администрация Котельниковского района | Перейти в медиабанкКабина пассажирского поезда Казань — Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
Кабина пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Администрация Котельниковского района
Перейти в медиабанк
Кабина пассажирского поезда Казань — Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
Отмечается, что на месте работают 22 бригады скорой помощи, дополнительно направили еще четыре бригады.
Компания РЖД, в свою очередь, сообщила, что госпитализировали 16 человек: 13 взрослых пассажиров, одного ребенка и двух проводников.
© МЧС РФРабота спасателей на месте схода поезда
Работа спасателей на месте схода поезда - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© МЧС РФ
Работа спасателей на месте схода поезда
Всего в поезде находились 803 пассажира, около 140 человек получили ссадины и ушибы.
© РИА Новости / Администрация Котельниковского района | Перейти в медиабанкМесто схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области
Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Администрация Котельниковского района
Перейти в медиабанк
Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области
Авария произошла в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково. Причиной ЧП стал грузовик, выехавший на переезд на запрещающий сигнал. Машинист поезда КазаньАдлер применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. С рельсов сошли девять вагонов, семь из них опрокинулись.
В РЖД подчеркнули, что железная дорога в этом месте хорошо просматривается и видимость для водителя составляла более километра.
Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
В сошедшем поезде под Волгоградом не было организованных групп детей
Вчера, 14:38
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".
К месту ЧП направили два восстановительных поезда.
РЖД открыли горячую линию: 8-800-775-00-00, далее нажать 2.
Сотрудники МЧС на месте ДТП на трассе Москва — Симферополь в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Крупные ДТП на железнодорожных переездах в России в 2023-2024 годах
9 июля, 13:07
 
Волгоградская областьПроисшествияСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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