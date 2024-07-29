https://ria.ru/20240729/poezd-1962705113.html
Под Волгоградом к месту ДТП направили два восстановительных поезда
Под Волгоградом к месту ДТП направили два восстановительных поезда - РИА Новости, 29.07.2024
Под Волгоградом к месту ДТП направили два восстановительных поезда
Два восстановительных поезда направлены к месту схода пассажирских вагонов под Волгоградом, сообщили РЖД. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:50
2024-07-29T14:50
2024-07-29T15:35
волгоград
происшествия
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Два восстановительных поезда направлены к месту схода пассажирских вагонов под Волгоградом, сообщили РЖД.В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. В результате произошел сход вагонов пассажирского поезда."К месту происшествия направлены два восстановительных поезда со станции им. Максима Горького и Сальск", - говорится в сообщении РЖД.
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
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волгоград, происшествия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Волгоград, Происшествия, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Под Волгоградом к месту ДТП направили два восстановительных поезда
Под Волгоградом к месту схода вагонов направили два восстановительных поезда