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После схода поезда под Волгоградом госпитализировали 16 человек
После схода поезда под Волгоградом госпитализировали 16 человек - РИА Новости, 29.07.2024
После схода поезда под Волгоградом госпитализировали 16 человек
Шестнадцать человек, в том числе одного ребенка госпитализировали после схода с рельсов пассажирского поезда под Волгоградом, сообщили в РЖД. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:42
2024-07-29T14:42
2024-07-29T15:39
происшествия
волгоград
ржд
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Шестнадцать человек, в том числе одного ребенка госпитализировали после схода с рельсов пассажирского поезда под Волгоградом, сообщили в РЖД."Всего госпитализированы 16 человек, из них 13 взрослых пассажиров, один ребенок и два проводника", — уточнили в компании.В поезде находились 803 пассажира, около 140 человек получили ссадины и ушибы.Авария произошла в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково. По данным компании, причиной ЧП стал грузовик, выехавший на переезд на запрещающий сигнал. Машинист поезда Казань — Адлер применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.В РЖД подчеркнули, что железная дорога в этом месте хорошо просматривается и видимость для водителя составляла более километра.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
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Кадры с места аварии под Волгоградом
Кадры с места аварии под Волгоградом
2024-07-29T14:42
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происшествия, волгоград, ржд, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоград, РЖД, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
После схода поезда под Волгоградом госпитализировали 16 человек
После схода поезда под Волгоградом госпитализировали 16 человек, включая ребенка
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Шестнадцать человек, в том числе одного ребенка госпитализировали после схода с рельсов пассажирского поезда под Волгоградом, сообщили в РЖД
.
"Всего госпитализированы 16 человек, из них 13 взрослых пассажиров, один ребенок и два проводника", — уточнили в компании.
В поезде находились 803 пассажира, около 140 человек получили ссадины и ушибы.
Авария произошла в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково. По данным компании, причиной ЧП стал грузовик, выехавший на переезд на запрещающий сигнал. Машинист поезда Казань — Адлер применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
В РЖД подчеркнули, что железная дорога в этом месте хорошо просматривается и видимость для водителя составляла более километра.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".