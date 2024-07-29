https://ria.ru/20240729/poezd-1962703923.html

После схода поезда под Волгоградом госпитализировали 16 человек

После схода поезда под Волгоградом госпитализировали 16 человек - РИА Новости, 29.07.2024

После схода поезда под Волгоградом госпитализировали 16 человек

Шестнадцать человек, в том числе одного ребенка госпитализировали после схода с рельсов пассажирского поезда под Волгоградом, сообщили в РЖД. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:42

2024-07-29T14:42

2024-07-29T15:39

происшествия

волгоград

ржд

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Шестнадцать человек, в том числе одного ребенка госпитализировали после схода с рельсов пассажирского поезда под Волгоградом, сообщили в РЖД."Всего госпитализированы 16 человек, из них 13 взрослых пассажиров, один ребенок и два проводника", — уточнили в компании.В поезде находились 803 пассажира, около 140 человек получили ссадины и ушибы.Авария произошла в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково. По данным компании, причиной ЧП стал грузовик, выехавший на переезд на запрещающий сигнал. Машинист поезда Казань — Адлер применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.В РЖД подчеркнули, что железная дорога в этом месте хорошо просматривается и видимость для водителя составляла более километра.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

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Кадры с места аварии под Волгоградом Кадры с места аварии под Волгоградом 2024-07-29T14:42 true PT0M10S

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происшествия, волгоград, ржд, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом