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В сошедшем с рельсов поезде под Волгоградом находились 803 пассажира
В сошедшем с рельсов поезде под Волгоградом находились 803 пассажира - РИА Новости, 29.07.2024
В сошедшем с рельсов поезде под Волгоградом находились 803 пассажира
Всего в поезде на момент аварии под Волгоградом находилось 803 пассажира, порядка 140 человек получили ссадины и ушибы, сообщили РЖД. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:38
2024-07-29T14:38
2024-07-29T15:54
происшествия
волгоград
ржд
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
волгоградская область
котельниково
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Всего в поезде на момент аварии под Волгоградом находилось 803 пассажира, порядка 140 человек получили ссадины и ушибы, сообщили РЖД.В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. В результате произошел сход восьми вагонов пассажирского поезда."Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира. Порядка 140 человек получили ссадины и ушибы", - говорится в сообщении РЖД.
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Кадры с места аварии под Волгоградом
Кадры с места аварии под Волгоградом
2024-07-29T14:38
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Происшествия, Волгоград, РЖД, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Волгоградская область, Котельниково
В сошедшем с рельсов поезде под Волгоградом находились 803 пассажира
В сошедшем с рельсов поезде под Волгоградом были 803 пассажира, 140 пострадали