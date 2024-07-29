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В сошедшем с рельсов поезде под Волгоградом находились 803 пассажира

В сошедшем с рельсов поезде под Волгоградом находились 803 пассажира - РИА Новости, 29.07.2024

В сошедшем с рельсов поезде под Волгоградом находились 803 пассажира

Всего в поезде на момент аварии под Волгоградом находилось 803 пассажира, порядка 140 человек получили ссадины и ушибы, сообщили РЖД. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:38

2024-07-29T14:38

2024-07-29T15:54

происшествия

волгоград

ржд

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

волгоградская область

котельниково

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Всего в поезде на момент аварии под Волгоградом находилось 803 пассажира, порядка 140 человек получили ссадины и ушибы, сообщили РЖД.В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. В результате произошел сход восьми вагонов пассажирского поезда."Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира. Порядка 140 человек получили ссадины и ушибы", - говорится в сообщении РЖД.

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волгоградская область

котельниково

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Кадры с места аварии под Волгоградом Кадры с места аварии под Волгоградом 2024-07-29T14:38 true PT0M10S

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