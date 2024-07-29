https://ria.ru/20240729/poezd-1962689057.html

Транспортная прокуратура начала проверку после ЧП с поездом под Волгоградом

Транспортная прокуратура начала проверку после ЧП с поездом под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024

Транспортная прокуратура начала проверку после ЧП с поездом под Волгоградом

Южная транспортная прокуратура начала проверку после столкновения пассажирского поезда с грузовым автомобилем в Волгоградской области, сообщило ведомство в... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:04

2024-07-29T14:04

2024-07-29T15:10

происшествия

волгоград

волгоградская область

россия

южная транспортная прокуратура

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Южная транспортная прокуратура начала проверку после столкновения пассажирского поезда с грузовым автомобилем в Волгоградской области, сообщило ведомство в Telegram-канале."Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту столкновения пассажирского поезда с грузовым автомобилем в Волгоградской области", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что по поручению Южной транспортной прокуратуры Волгоградской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.Отмечается, что 29 июля на перегоне станций Гремячая-Котельниково Приволжской железной дороги произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Казань – Адлер с грузовым автомобилем.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

волгоград

волгоградская область

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происшествия, волгоград, волгоградская область, россия, южная транспортная прокуратура, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом