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Транспортная прокуратура начала проверку после ЧП с поездом под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024
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14:04 29.07.2024 (обновлено: 15:10 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/poezd-1962689057.html
Транспортная прокуратура начала проверку после ЧП с поездом под Волгоградом
Транспортная прокуратура начала проверку после ЧП с поездом под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024
Транспортная прокуратура начала проверку после ЧП с поездом под Волгоградом
Южная транспортная прокуратура начала проверку после столкновения пассажирского поезда с грузовым автомобилем в Волгоградской области, сообщило ведомство в... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:04
2024-07-29T15:10
происшествия
волгоград
волгоградская область
россия
южная транспортная прокуратура
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Южная транспортная прокуратура начала проверку после столкновения пассажирского поезда с грузовым автомобилем в Волгоградской области, сообщило ведомство в Telegram-канале."Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту столкновения пассажирского поезда с грузовым автомобилем в Волгоградской области", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что по поручению Южной транспортной прокуратуры Волгоградской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.Отмечается, что 29 июля на перегоне станций Гремячая-Котельниково Приволжской железной дороги произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Казань – Адлер с грузовым автомобилем.
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
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происшествия, волгоград, волгоградская область, россия, южная транспортная прокуратура, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Россия, Южная транспортная прокуратура, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Транспортная прокуратура начала проверку после ЧП с поездом под Волгоградом

Транспортная прокуратура начала проверку после схода поезда под Волгоградом

© РИА Новости / Администрация Котельниковского района | Перейти в медиабанкМесто схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области
Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Администрация Котельниковского района
Перейти в медиабанк
Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Южная транспортная прокуратура начала проверку после столкновения пассажирского поезда с грузовым автомобилем в Волгоградской области, сообщило ведомство в Telegram-канале.
"Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту столкновения пассажирского поезда с грузовым автомобилем в Волгоградской области", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что по поручению Южной транспортной прокуратуры Волгоградской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Отмечается, что 29 июля на перегоне станций Гремячая-Котельниково Приволжской железной дороги произошло столкновение пассажирского поезда сообщением КазаньАдлер с грузовым автомобилем.
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ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьРоссияЮжная транспортная прокуратураСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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