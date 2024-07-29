https://ria.ru/20240729/poezd-1962682706.html

В Волгоградской области создали оперативный штаб после ЧП с поездом

В Волгоградской области создали оперативный штаб после ЧП с поездом - РИА Новости, 29.07.2024

В Волгоградской области создали оперативный штаб после ЧП с поездом

Оперативный штаб создан после ЧП с поездом в Волгоградской области, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T13:50

2024-07-29T13:50

2024-07-29T14:05

происшествия

волгоградская область

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

андрей бочаров

котельниково

казань

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КРАСНОДАР, 29 июл – РИА Новости. Оперативный штаб создан после ЧП с поездом в Волгоградской области, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. В результате произошел сход восьми вагонов пассажирского поезда."На месте работают все экстренные службы. Создан оперативный штаб", - передаёт администрация Волгоградской области слова Бочарова.Уточняется, что ситуация взята под особый контроль.По словам Бочарова, в сошедшем с рельсов поезде в Волгоградской области ехало 812 пассажиров.

https://ria.ru/20240729/poezd-1962686525.html

волгоградская область

котельниково

казань

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происшествия, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, андрей бочаров, котельниково, казань