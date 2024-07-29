https://ria.ru/20240729/poezd-1962679456.html

РЖД уточняет информацию о пострадавших при сходе поезда под Волгоградом

РЖД уточняет информацию о пострадавших при сходе поезда под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024

РЖД уточняет информацию о пострадавших при сходе поезда под Волгоградом

Информация о пострадавших после схода вагонов поезда Казань-Адлер уточняется, на место вызваны оперативные службы и восстановительные поезда, сообщили РЖД. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T13:39

2024-07-29T13:39

2024-07-29T13:39

происшествия

волгоград

ржд

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962675353_0:0:1196:672_1920x0_80_0_0_dbed61014560f68df0ed475ffaca50c0.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Информация о пострадавших после схода вагонов поезда Казань-Адлер уточняется, на место вызваны оперативные службы и восстановительные поезда, сообщили РЖД. Водитель грузового автомобиля "Камаз" ранее в понедельник выехал на железнодорожный переезд под Волгоградом и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань-Адлер. "Информация о пострадавших уточняется. На место вызваны оперативные службы и восстановительные поезда", - говорится в сообщении РЖД.

https://ria.ru/20240514/vagony-1945762474.html

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоград, ржд, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом