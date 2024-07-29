https://ria.ru/20240729/poezd-1962679456.html
РЖД уточняет информацию о пострадавших при сходе поезда под Волгоградом
РЖД уточняет информацию о пострадавших при сходе поезда под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024
РЖД уточняет информацию о пострадавших при сходе поезда под Волгоградом
Информация о пострадавших после схода вагонов поезда Казань-Адлер уточняется, на место вызваны оперативные службы и восстановительные поезда, сообщили РЖД. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:39
2024-07-29T13:39
2024-07-29T13:39
происшествия
волгоград
ржд
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Информация о пострадавших после схода вагонов поезда Казань-Адлер уточняется, на место вызваны оперативные службы и восстановительные поезда, сообщили РЖД. Водитель грузового автомобиля "Камаз" ранее в понедельник выехал на железнодорожный переезд под Волгоградом и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань-Адлер. "Информация о пострадавших уточняется. На место вызваны оперативные службы и восстановительные поезда", - говорится в сообщении РЖД.
https://ria.ru/20240514/vagony-1945762474.html
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происшествия, волгоград, ржд, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоград, РЖД, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
РЖД уточняет информацию о пострадавших при сходе поезда под Волгоградом
РЖД: информация о пострадавших при сходе вагонов поезда Казань-Адлер уточняется