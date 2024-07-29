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В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд

В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд - РИА Новости, 29.07.2024

В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд

Пассажирский поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T13:21

2024-07-29T13:21

2024-07-29T14:23

происшествия

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

волгоградская область

ржд

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ВОЛГОГРАД, 29 июл — РИА Новости. Пассажирский поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе."Шесть вагонов лежат на боку", — сказали в ЕДДС, добавив, что еще три вагона "наклонилось".Как уточнили в РЖД, с рельсов сошли восемь вагонов. По данным компании, причиной ЧП стал Камаз, выехавший на переезд на запрещающий сигнал. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Авария произошла в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково.По данным помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, госпитализировали пять человек, в том числе одного ребенка. Все они находятся в стабильном состоянии.Всего в поезде ехали 812 пассажиров, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.МЧС направило на место аварии два вертолета Ми-8, пострадавших эвакуировали. В ликвидации последствий аварии участвуют 324 человека и 109 единиц техники. Движение поездов остановили.Как сообщило Западное межрегиональное СУ на транспорте, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, волгоградская область, ржд