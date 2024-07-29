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В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд - РИА Новости, 29.07.2024
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд
Пассажирский поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:21
2024-07-29T13:21
2024-07-29T14:23
происшествия
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
волгоградская область
ржд
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ВОЛГОГРАД, 29 июл — РИА Новости. Пассажирский поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе."Шесть вагонов лежат на боку", — сказали в ЕДДС, добавив, что еще три вагона "наклонилось".Как уточнили в РЖД, с рельсов сошли восемь вагонов. По данным компании, причиной ЧП стал Камаз, выехавший на переезд на запрещающий сигнал. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Авария произошла в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково.По данным помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, госпитализировали пять человек, в том числе одного ребенка. Все они находятся в стабильном состоянии.Всего в поезде ехали 812 пассажиров, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.МЧС направило на место аварии два вертолета Ми-8, пострадавших эвакуировали. В ликвидации последствий аварии участвуют 324 человека и 109 единиц техники. Движение поездов остановили.Как сообщило Западное межрегиональное СУ на транспорте, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".
волгоградская область
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РИА Новости
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происшествия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, волгоградская область, ржд
Происшествия, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Волгоградская область, РЖД
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань - Адлер
ВОЛГОГРАД, 29 июл — РИА Новости. Пассажирский поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе.
"Шесть вагонов лежат на боку", — сказали в ЕДДС, добавив, что еще три вагона "наклонилось".
Как уточнили в РЖД
, с рельсов сошли восемь вагонов. По данным компании, причиной ЧП стал Камаз, выехавший на переезд на запрещающий сигнал. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Авария произошла в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково
.
По данным помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, госпитализировали пять человек, в том числе одного ребенка. Все они находятся в стабильном состоянии.
Всего в поезде ехали 812 пассажиров, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
МЧС
направило на место аварии два вертолета Ми-8
, пострадавших эвакуировали. В ликвидации последствий аварии участвуют 324 человека и 109 единиц техники. Движение поездов остановили.
Как сообщило Западное межрегиональное СУ на транспорте, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".