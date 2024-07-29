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Во Франции заявили о нормализации движения поездов после диверсий - РИА Новости, 29.07.2024
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09:04 29.07.2024 (обновлено: 09:30 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/poezd-1962605235.html
Во Франции заявили о нормализации движения поездов после диверсий
Во Франции заявили о нормализации движения поездов после диверсий - РИА Новости, 29.07.2024
Во Франции заявили о нормализации движения поездов после диверсий
Движение поездов во Франции полностью нормализовалось после диверсий на железнодорожных путях ночью 26 июля, заявил министр-делегат по вопросам транспорта... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T09:04
2024-07-29T09:30
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ПАРИЖ, 29 июл - РИА Новости. Движение поездов во Франции полностью нормализовалось после диверсий на железнодорожных путях ночью 26 июля, заявил министр-делегат по вопросам транспорта Патрис Вергриет в эфире телеканала RTL."Я могу вам это подтвердить, сегодня утром все поезда ходят, как по Восточной линии (так было с субботы), так и по Атлантической линии, вчера движение было уже в почти нормальном состоянии, а на Севере, где вчера было три поезда из четырех, сегодня они ходят нормально", - заявил министр.Накануне Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) в коммюнике сообщила, что ремонтные работы после диверсий на железнодорожных путях во Франции полностью завершены, а с утра понедельника движение возобновится в нормальном режиме.В пятницу, в день открытия Олимпиады, Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) сообщила о том, что несколько поджогов на железнодорожных путях было совершено в ночь на пятницу. По данным телеканала BFMTV, целью злоумышленников стали релейные шкафы около железнодорожных путей, а также кабели.Это привело к серьезным перебоям на трех линиях скоростных поездов TGV, еще на одной линии диверсию удалось предотвратить. Многие поезда были задержаны и отменены, были затронуты около 800 тысяч пассажиров. Власти Франции назвали произошедшее саботажем. Прокуратура Парижа начала расследование. В SNCF заявили, что движение поездов будет полностью восстановлено с понедельника.
https://rsport.ria.ru/20240729/kommentator-1962582188.html
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франция, в мире, север, париж, sncf, летние олимпийские игры 2024
Франция, В мире, Север, Париж, SNCF, Летние Олимпийские игры 2024
Во Франции заявили о нормализации движения поездов после диверсий

Власти: движение поездов во Франции полностью восстановлено после диверсий

© AP Photo / Mark BakerПассажиры на Северном вокзале в Париже
Пассажиры на Северном вокзале в Париже - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Mark Baker
Пассажиры на Северном вокзале в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 июл - РИА Новости. Движение поездов во Франции полностью нормализовалось после диверсий на железнодорожных путях ночью 26 июля, заявил министр-делегат по вопросам транспорта Патрис Вергриет в эфире телеканала RTL.
«
"Я могу вам это подтвердить, сегодня утром все поезда ходят, как по Восточной линии (так было с субботы), так и по Атлантической линии, вчера движение было уже в почти нормальном состоянии, а на Севере, где вчера было три поезда из четырех, сегодня они ходят нормально", - заявил министр.
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Накануне Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) в коммюнике сообщила, что ремонтные работы после диверсий на железнодорожных путях во Франции полностью завершены, а с утра понедельника движение возобновится в нормальном режиме.
В пятницу, в день открытия Олимпиады, Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) сообщила о том, что несколько поджогов на железнодорожных путях было совершено в ночь на пятницу. По данным телеканала BFMTV, целью злоумышленников стали релейные шкафы около железнодорожных путей, а также кабели.
Это привело к серьезным перебоям на трех линиях скоростных поездов TGV, еще на одной линии диверсию удалось предотвратить. Многие поезда были задержаны и отменены, были затронуты около 800 тысяч пассажиров. Власти Франции назвали произошедшее саботажем. Прокуратура Парижа начала расследование. В SNCF заявили, что движение поездов будет полностью восстановлено с понедельника.
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