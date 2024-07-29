Во Франции заявили о нормализации движения поездов после диверсий
Власти: движение поездов во Франции полностью восстановлено после диверсий
© AP Photo / Mark BakerПассажиры на Северном вокзале в Париже
© AP Photo / Mark Baker
Пассажиры на Северном вокзале в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 29 июл - РИА Новости. Движение поездов во Франции полностью нормализовалось после диверсий на железнодорожных путях ночью 26 июля, заявил министр-делегат по вопросам транспорта Патрис Вергриет в эфире телеканала RTL.
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"Я могу вам это подтвердить, сегодня утром все поезда ходят, как по Восточной линии (так было с субботы), так и по Атлантической линии, вчера движение было уже в почти нормальном состоянии, а на Севере, где вчера было три поезда из четырех, сегодня они ходят нормально", - заявил министр.
Накануне Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) в коммюнике сообщила, что ремонтные работы после диверсий на железнодорожных путях во Франции полностью завершены, а с утра понедельника движение возобновится в нормальном режиме.
В пятницу, в день открытия Олимпиады, Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) сообщила о том, что несколько поджогов на железнодорожных путях было совершено в ночь на пятницу. По данным телеканала BFMTV, целью злоумышленников стали релейные шкафы около железнодорожных путей, а также кабели.
Это привело к серьезным перебоям на трех линиях скоростных поездов TGV, еще на одной линии диверсию удалось предотвратить. Многие поезда были задержаны и отменены, были затронуты около 800 тысяч пассажиров. Власти Франции назвали произошедшее саботажем. Прокуратура Парижа начала расследование. В SNCF заявили, что движение поездов будет полностью восстановлено с понедельника.