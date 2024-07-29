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В Германии рассказали о последствиях поджога на железной дороге
В Германии рассказали о последствиях поджога на железной дороге - РИА Новости, 29.07.2024
В Германии рассказали о последствиях поджога на железной дороге
Неизвестные утроили в понедельник туром поджог на железной дороге в немецком Бремена, что вызвало перебои в движении поездов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T22:01
2024-07-29T22:01
2024-07-29T22:01
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Неизвестные утроили в понедельник туром поджог на железной дороге в немецком Бремена, что вызвало перебои в движении поездов, сообщили РИА Новости в железнодорожной компании Deutsche Bahn (DB). "Из-за поджога инфраструктуры Deutsche Bahn AG в Бремен-Обернойланде - расследование которого начала вести полиция федеральной земли - железнодорожное движение вокруг Бремена было ограничено. Повреждение кабеля было устранено около 19:00 (20:00 мск). Движение поездов возобновляется. Иногда еще могут быть задержки", - заявил представитель DB в ответ на письменный запрос РИА Новости. В свою очередь, информационное агентство DPA сообщило о том, что злоумышленники подожгли кабельную шахту. Сообщается, что из-за поджога через центральный вокзал Бремена не могли проходить скоростные поезда из Северного Рейна-Вестфалии в Гамбург. Также было затронуто и движение пригородных поездов. Портал NDR сообщает о еще одном случае возгорания железнодорожного кабеля под Гамбургом, но пока неясно стал ли он следствием поджога. В день открытия Олимпиады 26 июля Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) сообщила о том, что несколько поджогов было совершено в ночь на пятницу. По данным телеканала BFMTV, целью злоумышленников стали релейные шкафы около железнодорожных путей, а также кабели. Это привело к серьезным перебоям на трех линиях скоростных поездов TGV, еще на одной линии диверсию удалось предотвратить. Многие поезда были задержаны и отменены, были затронуты около 800 тысяч пассажиров. Власти Франции назвали произошедшее саботажем. Прокуратура Парижа начала расследование. В понедельник движение поездов было полностью восстановлено.
https://rsport.ria.ru/20240726/vlasti-1962166157.html
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в мире, гамбург (город), бремен (земля), франция, германия
В мире, Гамбург (город), Бремен (земля), Франция, Германия
В Германии рассказали о последствиях поджога на железной дороге
DB: поджог на железной дороге в Бремене вызвал перебои в движении поездов
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Неизвестные утроили в понедельник туром поджог на железной дороге в немецком Бремена, что вызвало перебои в движении поездов, сообщили РИА Новости в железнодорожной компании Deutsche Bahn (DB).
"Из-за поджога инфраструктуры Deutsche Bahn AG в Бремен-Обернойланде - расследование которого начала вести полиция федеральной земли - железнодорожное движение вокруг Бремена было ограничено. Повреждение кабеля было устранено около 19:00 (20:00 мск). Движение поездов возобновляется. Иногда еще могут быть задержки", - заявил представитель DB в ответ на письменный запрос РИА Новости.
В свою очередь, информационное агентство DPA сообщило о том, что злоумышленники подожгли кабельную шахту. Сообщается, что из-за поджога через центральный вокзал Бремена
не могли проходить скоростные поезда из Северного Рейна-Вестфалии в Гамбург
. Также было затронуто и движение пригородных поездов.
Портал NDR сообщает о еще одном случае возгорания железнодорожного кабеля под Гамбургом, но пока неясно стал ли он следствием поджога.
В день открытия Олимпиады 26 июля Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) сообщила о том, что несколько поджогов было совершено в ночь на пятницу. По данным телеканала BFMTV, целью злоумышленников стали релейные шкафы около железнодорожных путей, а также кабели.
Это привело к серьезным перебоям на трех линиях скоростных поездов TGV, еще на одной линии диверсию удалось предотвратить. Многие поезда были задержаны и отменены, были затронуты около 800 тысяч пассажиров. Власти Франции
назвали произошедшее саботажем. Прокуратура Парижа
начала расследование. В понедельник движение поездов было полностью восстановлено.