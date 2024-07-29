https://ria.ru/20240729/podzhog-1962804286.html

В Германии рассказали о последствиях поджога на железной дороге

В Германии рассказали о последствиях поджога на железной дороге - РИА Новости, 29.07.2024

В Германии рассказали о последствиях поджога на железной дороге

Неизвестные утроили в понедельник туром поджог на железной дороге в немецком Бремена, что вызвало перебои в движении поездов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T22:01

2024-07-29T22:01

2024-07-29T22:01

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Неизвестные утроили в понедельник туром поджог на железной дороге в немецком Бремена, что вызвало перебои в движении поездов, сообщили РИА Новости в железнодорожной компании Deutsche Bahn (DB). "Из-за поджога инфраструктуры Deutsche Bahn AG в Бремен-Обернойланде - расследование которого начала вести полиция федеральной земли - железнодорожное движение вокруг Бремена было ограничено. Повреждение кабеля было устранено около 19:00 (20:00 мск). Движение поездов возобновляется. Иногда еще могут быть задержки", - заявил представитель DB в ответ на письменный запрос РИА Новости. В свою очередь, информационное агентство DPA сообщило о том, что злоумышленники подожгли кабельную шахту. Сообщается, что из-за поджога через центральный вокзал Бремена не могли проходить скоростные поезда из Северного Рейна-Вестфалии в Гамбург. Также было затронуто и движение пригородных поездов. Портал NDR сообщает о еще одном случае возгорания железнодорожного кабеля под Гамбургом, но пока неясно стал ли он следствием поджога. В день открытия Олимпиады 26 июля Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) сообщила о том, что несколько поджогов было совершено в ночь на пятницу. По данным телеканала BFMTV, целью злоумышленников стали релейные шкафы около железнодорожных путей, а также кабели. Это привело к серьезным перебоям на трех линиях скоростных поездов TGV, еще на одной линии диверсию удалось предотвратить. Многие поезда были задержаны и отменены, были затронуты около 800 тысяч пассажиров. Власти Франции назвали произошедшее саботажем. Прокуратура Парижа начала расследование. В понедельник движение поездов было полностью восстановлено.

https://rsport.ria.ru/20240726/vlasti-1962166157.html

https://rsport.ria.ru/20240726/frantsiya-1962117492.html

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в мире, гамбург (город), бремен (земля), франция, германия