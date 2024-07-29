https://ria.ru/20240729/podtopleniya-1962685533.html

В Карелии предупредили о подтоплениях после ЧП на Беломорканале

В Карелии предупредили о подтоплениях после ЧП на Беломорканале - РИА Новости, 29.07.2024

В Карелии предупредили о подтоплениях после ЧП на Беломорканале

Подтопление грозит 10 населенным пунктам в Беломорском районе Республики Карелия, где ввели режим повышенной готовности после того, как на Беломорско-Балтийском РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T13:55

2024-07-29T13:55

2024-07-29T14:19

происшествия

чп на беломорканале

беломорский район

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Подтопление грозит 10 населенным пунктам в Беломорском районе Республики Карелия, где ввели режим повышенной готовности после того, как на Беломорско-Балтийском канале (ББК) при реконструкции деревянной плотины в Надвоицах размыло временную перемычку между шлюзами, сообщил глава республиканского минздрава Михаил Охлопков в Telegram-канале."Решением штаба КЧС Беломорского района с 11 часов на территории Беломорского района введен режим повышенной готовности. В возможную зону подтопления, по предварительным данным, попадают населенные пункты: Тунгуда, Олимпий, Сосновец, Выгостров, Золотец, посёлок при 18 шлюзе ББК, старая Шижня, посёлок Водников, Сальнаволок, островная часть города Беломорска", – написал он.Как отметил министр здравоохранения Карелии, в Беломорск направлены бригады скорой помощи Лоухской и Кемской ЦРБ. По его словам, частично люди уже вывезены из возможной зоны подтопления."Выведено население из дачного посёлка при 12 шлюзе ББК, три автобуса с туристами с Залавруги. Большая волна ожидается в 16-18 часов", – заключил Охлопков.Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6.34. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в Сегежском округе введен режим ЧС.По данным Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в зону подтопления попали населенные пункты при 11 Шлюзе и СНТ "Балтийский". Произошло разрушение трех домов. По последним данным, которые озвучил Парфенчиков, пострадали 10 человек, в том числе семеро спасены, поиски троих продолжаются.

https://ria.ru/20240721/buryatiya-1961025876.html

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происшествия, чп на беломорканале, беломорский район, республика карелия